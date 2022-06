Anuncian fecha límite para recibir cheques de $1,000 dólares

¡Por orden de llegada!

La fecha fue extendida para los no declarantes en Nuevo México, pero no se alarme porque también podría calificar. “Todavía hay tiempo para que los nuevomexicanos que no presentan una declaración de impuestos soliciten un pago de alivio”, confirmó Stephanie Schardin Clarke, secretaria del Departamento de Impuestos e Ingresos de Nuevo México.

“Pero incluso si alguien no puede presentar una solicitud a tiempo, aún tendrá la opción de presentar una declaración de impuestos sobre la renta personal de 2021 hasta mayo de 2023”, aclaró la funcionaria estatal. Solo recuerde que esta ayuda está disponible ¡por orden de llegada!, advirtió The Sun.