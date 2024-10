Fecha límite del IRS para presentar impuestos: 15 de octubre.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha recordado a los contribuyentes que la fecha límite para presentar su declaración de impuestos federales del año tributario 2023 es el 15 de octubre de 2024.

Esta fecha aplica a aquellos que solicitaron una extensión de tiempo, y el IRS insta a presentar a tiempo para evitar multas por presentación tardía.

El IRS ofrece varias opciones de presentación electrónica, como Free File del IRS, disponible hasta el 15 de octubre para contribuyentes con un ingreso bruto ajustado (AGI) de $79,000 o menos.

Los miembros del ejército y veteranos también pueden utilizar el servicio gratuito MilTax para presentar sus declaraciones de impuestos federales y estatales.

🗓️ Reminder: If you filed an extension for your 2023 #taxes, the October 15 deadline to complete your return is approaching!

When you’re ready, try electronic filing for a quick and secure way to submit your return.

More tips from @IRSnews: https://t.co/CjMXDfkc68 pic.twitter.com/qUK2qhhlq6

— USAGov (@USAGov) October 6, 2024