FBI lanza recompensa por mexicano prófugo acusado de asesinato en California

La agencia federal advierte que el individuo debe ser considerado “armado y peligroso”.

Por esta razón, solicitan a la población no intentar detenerlo, sino brindar información a las autoridades correspondientes.

“El FBI tiene un compromiso sostenido con la justicia”, declaró Sid Patel, agente especial a cargo en Sacramento.

“Estamos decididos a apoyar a nuestros socios policiales y asegurar que los acusados enfrenten los cargos que les corresponden”, añadió.

The FBI offers a reward of up to $20,000 for info leading to the arrest and conviction of Jesus Jose Astorga, wanted for his alleged involvement in the murder of a man in Shafter, California, on October 15, 1999: https://t.co/AQBGk8umZ3 pic.twitter.com/suhy0NjiP8

