Cae el primer detenido por las bombas previas al asalto al Congreso
Publicado el 12/04/2025 a las 13:46
- Primera detención del caso
- Bombas desactivadas por autoridades
- Sospechoso comparece este jueves
El FBI detuvo este jueves a un sospechoso relacionado con el intento de ataque con bombas caseras contra las sedes del Partido Republicano y del Demócrata en Washington.
La acción ocurrió la noche previa al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Varios medios reportaron que esta es la primera detención en casi cinco años de investigación federal.
🚨🇺🇸 INESCAPABLE FACT: WHOEVER PLANTED THE J6 BOMBS WAS WORKING WITH CAPITOL POLICE!
This is the now the 2nd person ALLEGED (via authority or media) to be the J6 pipe bomber.
Brian Cole of Virginia.
NO MATTER who it was, they were WAVING at Capitol Police.
It WAS an inside job. pic.twitter.com/nIFaQmcRR7
— Patrick Sharp PolitiClips (@ginsengdrumming) December 4, 2025
Fox News identificó al detenido como Brian Cole, un hombre del estado de Virginia, según USA Today.
Las autoridades no han divulgado aún los cargos concretos que enfrenta.
Se espera que comparezca ante los tribunales este mismo jueves.
La investigación ha permanecido activa desde 2021 y esta detención representa el primer gran avance reconocido públicamente.
¿Qué se sabe del operativo y el riesgo de las bombas?
NEW DEVELOPMENT: 30-year-old Brian Cole, a bail bondsman from Fairfax, Virginia, has been identified as the suspect from the nearly five-year long January 6th Pipe Bomber investigation.
The FBI arrested him at his home in Woodbridge, VA this morning. pic.twitter.com/He1PxEUBLz
— The DC MD VA Live (@TheDMVLive) December 4, 2025
Nadie resultó herido por los artefactos colocados fuera de las sedes partidistas.
Las bombas fueron desactivadas por las autoridades antes de que detonaran.
El FBI aseguró que ambos dispositivos podían haber sido letales.
La entonces vicepresidenta electa Kamala Harris se encontraba dentro de la sede demócrata cuando se halló la bomba en el exterior.
Harris fue evacuada del edificio mientras se aseguraba la zona.
El hallazgo de los explosivos añadió tensión a un escenario político que ya era altamente conflictivo.
Las autoridades federales buscan esclarecer si existió coordinación entre el intento de ataque y los disturbios posteriores.
El contexto del 6 de enero y la respuesta oficial
El 6 de enero de 2021 una turba de seguidores del presidente Donald Trump atacó el Congreso.
La intención era impedir la ratificación de la victoria electoral del demócrata Joe Biden.
Cinco personas murieron durante los disturbios y un centenar resultó herido.
Aproximadamente 1.500 personas fueron acusadas o condenadas por su papel en el asalto.
Trump las indultó en enero pasado tras volver al poder.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi; el director del FBI, Kash Patel, y la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, ofrecerán una rueda de prensa este jueves en Washington.
Se espera que las autoridades federales proporcionen más detalles sobre la detención y el avance de la investigación.
La comparecencia podría aclarar el alcance del caso y los posibles vínculos con los hechos del 6 de enero.
La investigación sigue abierta y la detención de Brian Cole marca un nuevo punto de atención pública sobre uno de los episodios más tensos de la política estadounidense reciente.