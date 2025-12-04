Cae el primer detenido por las bombas previas al asalto al Congreso

Primera detención del caso

Bombas desactivadas por autoridades

Sospechoso comparece este jueves

El FBI detuvo este jueves a un sospechoso relacionado con el intento de ataque con bombas caseras contra las sedes del Partido Republicano y del Demócrata en Washington.

La acción ocurrió la noche previa al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Varios medios reportaron que esta es la primera detención en casi cinco años de investigación federal.

🚨🇺🇸 INESCAPABLE FACT: WHOEVER PLANTED THE J6 BOMBS WAS WORKING WITH CAPITOL POLICE!

This is the now the 2nd person ALLEGED (via authority or media) to be the J6 pipe bomber.

Brian Cole of Virginia.

NO MATTER who it was, they were WAVING at Capitol Police.

It WAS an inside job. pic.twitter.com/nIFaQmcRR7 — Patrick Sharp PolitiClips (@ginsengdrumming) December 4, 2025

Fox News identificó al detenido como Brian Cole, un hombre del estado de Virginia, según USA Today.

Las autoridades no han divulgado aún los cargos concretos que enfrenta.

Se espera que comparezca ante los tribunales este mismo jueves.

La investigación ha permanecido activa desde 2021 y esta detención representa el primer gran avance reconocido públicamente.