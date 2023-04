El hombre detenido es un miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts que se ha convertido en una de las principales personas de interés en la divulgación de documentos militares altamente clasificados, fue detenido por agentes federales, de acuerdo con la información que presentó el fiscal general Merrick Garland y la agencia The Associated Press.

¡DETIENEN A HACKER! EL FBI dio a conocer que fue detenido el supuesto autor de las filtraciones de documentos secretos que pertenecen al Pentágono, en la comunidad de North Dighton, Massachusetts. De acuerdo con los informes, declararon que el suceso no derivó a una situación de peligro debido a que la detención ocurrió en presunto orden.

“Hoy el Departamento de Justicia detuvo a Jack Douglas Teixeira en conexión con una investigación sobre la supuesta extracción, retención y transmisión de manera no autorizada de información de material clasificado relativo a la defensa nacional”, declaró Merrick Garland y citó EFE.

FBI detiene hacker Pentágono: ¿Por qué filtró la documentación del Pentágono?

Los investigadores creen que el guardia, que se especializa en inteligencia, dirigió el grupo de chat en línea donde se publicaron los documentos. Garland identificó al guardia como Jack Teixeira, de 21 años, y dijo que sería acusado de la eliminación no autorizada de información clasificada de defensa nacional, informó la agencia AP. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

Entre los detalles que se dieron a conocer por parte de la agencia The Associated Press, destacaron quo quedó claro de inmediato si Teixeira tenía un abogado que pudiera hablar en su nombre, y un mensaje telefónico dejado en un número que se cree que pertenece a su madre no fue respondido de inmediato. Archivado como: FBI detiene hacker Pentágono