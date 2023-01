El equipo del FBI decidió tomar ‘cartas en el asunto’

El presidente permitió voluntariamente que entraran en su casa

¿Biden ha restado importancia al episodio?

Autoridades confirmaron la importante operación ocurrida hace un par de días en el domicilio presidencial. Tras la noticia ha quedado incertidumbre en torno al tema. Se trata del FBI, quiénes confiscan documentos de casa del presidente de EEUU, Joe Biden.

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI por sus siglas en inglés) registró el viernes la casa del presidente estadounidense Joe Biden en Wilmington, Delaware, donde encontró documentos adicionales con marcas de clasificado y retiró algunas notas manuscritas del mandatario, indicó el abogado de Biden el sábado.

FBI confisca documentos de casa del presidente de EEUU, Joe Biden

Aunque horas más tarde se sabría que el presidente permitió de forma voluntaria que el FBI entrara en su casa, la falta de una orden de registro no hacía menos extraordinaria la operación, según detalla la agencia informativa The Associated Press.

El suceso aumentaba el bochorno para Biden que comenzó cuando se hizo público el 12 de enero que los abogados de Biden habían encontrado un “pequeño número” de documentos clasificados en una antigua oficina en el Centro Penn Biden de Washington, poco antes de las elecciones de media legislatura.