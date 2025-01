FBI confirma ‘ataque terrorista’ en Bourbon Street tras atropello masivo

El FBI confirmó que el trágico incidente ocurrido en Bourbon Street, Nueva Orleans fue un ataque terrorista, además sospecha que hay más involucrados.

El episodio dejó al menos 10 muertos y 35 heridos, sembrando caos en medio de la multitud que se congregaba para recibir el 2025.

En la madrugada del miércoles, un hombre embistió a los asistentes con una camioneta, desatando pánico en la famosa calle de fiestas.

Según los reportes policiales, tras chocar el vehículo, el agresor descendió armado y se enfrentó a tiros con los agentes. Finalmente, fue abatido en el lugar.

