Fátima Bosch responde a críticas tras ganar Miss Universo: “Lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para”

México celebra un nuevo triunfo en el mundo de los certámenes de belleza luego de que Fátima Bosch, originaria de Tabasco, se coronara como ganadora de la 74ª edición de Miss Universo realizada en Tailandia.

La joven modelo se convirtió así en la cuarta mexicana en obtener la corona, sumándose a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, tres nombres emblemáticos en la historia del concurso.

Su victoria fue celebrada con entusiasmo dentro y fuera del país, con festejos que se multiplicaron en plazas públicas y, especialmente, en su tierra natal.

Sin embargo, la euforia también dio paso a cuestionamientos y ataques que la propia Fátima decidió enfrentar públicamente.

Un mensaje directo a sus detractores

Tras la ola de críticas, la recién coronada Miss Universo compartió un mensaje contundente en sus redes sociales basado en su fe.

“Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”, escribió Bosch en un texto que rápidamente se volvió viral.

El mensaje fue interpretado ampliamente como una respuesta directa a quienes han intentado desacreditar su triunfo.

Con ello, Bosch reafirmó que, para ella, la espiritualidad y la confianza en un propósito divino están por encima de cualquier polémica o ataque personal.