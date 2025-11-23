Fátima Bosch responde a críticas tras ganar Miss Universo: “Lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para”
Publicado el 11/23/2025 a las 15:11
- Fátima Bosch responde a críticas
- Triunfo histórico para México
- Polémica rodea su coronación
México celebra un nuevo triunfo en el mundo de los certámenes de belleza luego de que Fátima Bosch, originaria de Tabasco, se coronara como ganadora de la 74ª edición de Miss Universo realizada en Tailandia.
La joven modelo se convirtió así en la cuarta mexicana en obtener la corona, sumándose a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, tres nombres emblemáticos en la historia del concurso.
Su victoria fue celebrada con entusiasmo dentro y fuera del país, con festejos que se multiplicaron en plazas públicas y, especialmente, en su tierra natal.
Sin embargo, la euforia también dio paso a cuestionamientos y ataques que la propia Fátima decidió enfrentar públicamente.
Un mensaje directo a sus detractores
Tras la ola de críticas, la recién coronada Miss Universo compartió un mensaje contundente en sus redes sociales basado en su fe.
“Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”, escribió Bosch en un texto que rápidamente se volvió viral.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Jenni Rivera está viva? Salen a la luz las imágenes que presuntamente confirman las sospechas
El mensaje fue interpretado ampliamente como una respuesta directa a quienes han intentado desacreditar su triunfo.
Con ello, Bosch reafirmó que, para ella, la espiritualidad y la confianza en un propósito divino están por encima de cualquier polémica o ataque personal.
Un triunfo que desató euforia nacional
Durante el certamen, Bosch destacó con un traje de baño blanco, un vestido rojo que llamó la atención internacionalmente y un porte que convenció al jurado.
Su desempeño la llevó a imponerse sobre las representantes de Costa de Marfil, Venezuela, Tailandia y Filipinas, quienes integraron el top 5.
En México, su coronación desató celebraciones masivas, desde el Ángel de la Independencia hasta un estadio lleno en Tabasco donde miles siguieron la transmisión en pantallas gigantes.
El triunfo generó orgullo generalizado, aunque también reavivó tensiones mediáticas y críticas persistentes.
Polémicas y ataques en redes
El camino a la corona estuvo lejos de ser sencillo, y varias controversias rodearon su participación.
Entre ellas, una ofensa pública por parte del directivo tailandés Nawat Itsaragrisil, quien llegó a llamarla “tonta” y posteriormente ofreció disculpas.
Tras su coronación, las críticas se intensificaron con comentarios de detractores que la señalaron como “falsa ganadora”, asegurando que su victoria habría sido “artificial” o motivada por “lástima”.
Incluso Omar Harfouch, miembro del jurado que renunció posteriormente a Miss Universo 2025, cuestionó públicamente el resultado.
Ver esta publicación en Instagram
Bosch avanza con firmeza en su reinado
A pesar de los señalamientos, Fátima Bosch dejó claro que no piensa quedarse atrapada en polémicas ni permitir que estas opaquen su trabajo.
En declaraciones recientes, aseguró que continuará enfocada en sus proyectos y en las causas sociales que desea impulsar desde su plataforma internacional.
La reina también aprovechó para alentar a mujeres de todo el mundo a defender sus derechos y levantar la voz cuando se sientan vulneradas.
Su postura recibió el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien la felicitó públicamente por mostrar determinación y afirmó que “hay que levantar la voz” frente a las injusticias. Con un mensaje firme y un reinado recién iniciado, Fátima Bosch parece decidida a que su historia esté marcada más por su trabajo que por la polémica.