Fátima Bosch presuntamente vuelve a ser ignorada en Miss Universe: video desde Tailandia desata polémica

Fátima Bosch es ignorada en Miss Universe

Video causa polémica en redes

Crecen críticas en Tailandia

La representante mexicana en Miss Universe 2025, Fátima Bosch, habría sufrido un nuevo desaire durante un evento previo al certamen en Tailandia. Un video difundido en redes sociales muestra a la concursante aparentemente “ignoradа” durante una entrevista grupal organizada por la marca tailandesa de belleza y suplementos Kathy Labz.

El evento se realizó el pasado 7 de noviembre, según la hora local de Tailandia, como parte de las actividades oficiales del certamen. Varias candidatas, entre ellas las representantes de Vietnam, Filipinas, Tailandia, Costa de Marfil, Guadalupe, Venezuela, Islas Turcas y Caicos y Miss Universe Latina, respondieron preguntas frente al público.

Sin embargo, en las imágenes se observa que Bosch no recibe el micrófono ni es cuestionada en ningún momento, mientras sus compañeras participan activamente.

En el video viral, la mexicana aparece sonriendo discretamente y manteniendo la calma, aunque los internautas aseguran que su incomodidad es evidente.

Redes sociales estallan ante el supuesto desaire

El clip provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde fanáticos de todo el mundo señalaron lo que consideraron un trato injusto hacia Miss México.

Algunos usuarios criticaron a los organizadores tailandeses por “ignorar” deliberadamente a la participante mexicana, mientras otros defendieron que el momento podría haberse tratado de un malentendido logístico o de traducción.

La polémica creció tanto que la cuenta oficial de Kathy Labz en Instagram optó por desactivar los comentarios ante la avalancha de críticas. “Fue evidente que nunca le dieron la palabra. La trataron con indiferencia”, escribió una usuaria en X.

Ni Fátima Bosch ni la marca tailandesa se han pronunciado directamente sobre el incidente. Sin embargo, en las historias de Instagram de Kathy Labz se publicaron imágenes donde se ve a la mexicana probando algunos de sus suplementos, en un aparente intento de suavizar la controversia.