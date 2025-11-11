Fátima Bosch presuntamente vuelve a ser ignorada en Miss Universe: video desde Tailandia desata polémica
Publicado el 11/11/2025 a las 15:54
- Fátima Bosch es ignorada en Miss Universe
- Video causa polémica en redes
- Crecen críticas en Tailandia
La representante mexicana en Miss Universe 2025, Fátima Bosch, habría sufrido un nuevo desaire durante un evento previo al certamen en Tailandia. Un video difundido en redes sociales muestra a la concursante aparentemente “ignoradа” durante una entrevista grupal organizada por la marca tailandesa de belleza y suplementos Kathy Labz.
El evento se realizó el pasado 7 de noviembre, según la hora local de Tailandia, como parte de las actividades oficiales del certamen. Varias candidatas, entre ellas las representantes de Vietnam, Filipinas, Tailandia, Costa de Marfil, Guadalupe, Venezuela, Islas Turcas y Caicos y Miss Universe Latina, respondieron preguntas frente al público.
Sin embargo, en las imágenes se observa que Bosch no recibe el micrófono ni es cuestionada en ningún momento, mientras sus compañeras participan activamente.
En el video viral, la mexicana aparece sonriendo discretamente y manteniendo la calma, aunque los internautas aseguran que su incomodidad es evidente.
Redes sociales estallan ante el supuesto desaire
El clip provocó una ola de comentarios en redes sociales, donde fanáticos de todo el mundo señalaron lo que consideraron un trato injusto hacia Miss México.
Algunos usuarios criticaron a los organizadores tailandeses por “ignorar” deliberadamente a la participante mexicana, mientras otros defendieron que el momento podría haberse tratado de un malentendido logístico o de traducción.
La polémica creció tanto que la cuenta oficial de Kathy Labz en Instagram optó por desactivar los comentarios ante la avalancha de críticas. “Fue evidente que nunca le dieron la palabra. La trataron con indiferencia”, escribió una usuaria en X.
Ni Fátima Bosch ni la marca tailandesa se han pronunciado directamente sobre el incidente. Sin embargo, en las historias de Instagram de Kathy Labz se publicaron imágenes donde se ve a la mexicana probando algunos de sus suplementos, en un aparente intento de suavizar la controversia.
Un nuevo episodio tras el conflicto con el director tailandés
Este no es el primer momento incómodo que vive Fátima Bosch durante su estancia en Tailandia.
Días antes, la representante mexicana denunció públicamente que Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universe Tailandia, la había llamado “tonta” en un evento previo a la imposición de bandas.
Las imágenes del incidente fueron captadas en video y rápidamente se viralizaron, desatando críticas internacionales hacia el directivo. “No se le puede faltar el respeto a una candidata por su nacionalidad ni por su forma de expresarse”, comentaron seguidores en defensa de Bosch.
El conflicto entre la mexicana y el director tailandés se convirtió en uno de los temas más comentados del certamen, generando debate sobre favoritismos y tensiones culturales dentro del concurso de belleza más importante del mundo.
Expectativas y apoyo hacia Miss México
De acuerdo con ‘Univisión‘, a pesar de las controversias, Fátima Bosch sigue enfocada en representar con orgullo a México en Miss Universe 2025, cuya ceremonia final se celebrará en Tailandia.
Sus seguidores han inundado las redes con mensajes de aliento y apoyo bajo el hashtag #FuerzaFátima, convirtiéndolo en tendencia regional.
En plataformas como X y TikTok, los fans aseguran que la concursante se ha destacado por su actitud profesional, carisma y elegancia frente a las adversidades. Mientras tanto, la organización de Miss Universe no ha emitido comentarios sobre los recientes incidentes.
El certamen continúa generando expectación, y la participación de Fátima Bosch promete seguir siendo uno de los temas más seguidos de la competencia. Entre aplausos, polémicas y silencios, la mexicana se mantiene firme, decidida a dejar en alto el nombre de su país en el escenario internacional.
