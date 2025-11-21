La nueva Miss Universo, Fátima Bosch, tuvo un romance con un jugador del América

Hasta ahora, el jugador del América no ha reaccionado públicamente al triunfo de su exnovia.

La mexicana Fátima Bosch, originaria de Tabasco, ganó la corona de Miss Universo 2025 en la final celebrada este 20 de noviembre en Tailandia. Con apenas 25 años, se convierte en la cuarta mexicana en lograrlo, junto a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza.

Antes de convertirse en la mujer más bella del planeta, Fátima Bosch fue noticia en el mundo del deporte por una razón muy distinta: mantuvo una relación sentimental con Kevin Álvarez, lateral del Club América.

En 2023, el propio futbolista confirmó el noviazgo en una transmisión en redes sociales. Fue una relación breve, discreta y muy comentada por la afición azulcrema en su momento.

La competencia y su triunfo histórico

Fátima superó a las representantes de:

Tailandia: Veena Praveenar

Venezuela: Stephany Abascal

Filipinas: Ahtisa Manalo

Costa de Marfil: Olivia Yacé

Con esta victoria, México empata a Filipinas con cuatro coronas de Miss Universo y se consolida entre los países más exitosos del certamen.

¿Y Kevin Álvarez?

Hasta ahora, el jugador del América no ha reaccionado públicamente al triunfo de su exnovia.

Pero algo es seguro: algún día salió con una Miss Universo.

