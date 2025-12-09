Fátima Bosch, Miss Universo 2025, responde a polémica por visas y aclara su postura sobre el caso de Olivia Yacé
Fátima Bosch, Miss Universo 2025, visitó el programa Pica y se Extiende, donde conversó con Carlos Adyan y Lourdes Stephen sobre sus planes como reina universal y las controversias que han marcado la reciente edición del certamen.
La modelo mexicana inició la entrevista expresando su emoción por regresar al estudio. “Estoy superfeliz de volver aquí porque apenas gané vine con ustedes, ya saben que siento que Telemundo es mi segunda casa”, dijo sonriente.
Durante la conversación, Bosch abordó directamente la molestia que surgió luego de que Raúl Rocha afirmara que Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, no podía ganar debido a los requisitos de visa en varios países.
Su respuesta buscó evitar señalamientos directos, pero también dejó ver su postura.
Fátima Bosch opina sobre el caso de Olivia Yacé
“La verdad es que yo no sé las reglas a fondo de qué buscaba la organización este año, qué cosas toman en cuenta y cuáles no”, comentó al ser cuestionada sobre las declaraciones del presidente del certamen.
Sin embargo, reconoció que el tema de los visados es importante para la operación del concurso y para las obligaciones que deben cumplir las ganadoras.
Aseguró que, aunque todas las candidatas deberían tener las mismas oportunidades, cada una debe entender que Miss Universo es también una empresa con requisitos específicos.
Esa mezcla entre equidad y logística global, dijo, es parte de la complejidad del certamen.
¿Participaría en Miss Universo si hubiese sabido de los escándalos?
Lourdes Stephen preguntó si habría participado sabiendo todo lo que rodeó a la edición 2025, desde críticas por falta de transparencia hasta acusaciones internas.
Bosch respondió con firmeza: “Yo creo que el futuro nunca se puede saber, más de lo que vives en el presente. Miss Universo es un sueño”.
Dejó claro que no relaciona su trabajo con los señalamientos externos y que su rol es representar a las mujeres a nivel mundial.
“Yo no tengo nada que ver en esas cosas porque mi trabajo es ser una voz de las mujeres de todo el mundo”, destacó durante la entrevista.
Su propósito como reina universal
La mexicana, la cuarta en ganar el título para su país, insistió en que su objetivo principal es apoyar causas sociales y mantenerse enfocada más allá del ruido mediático.
“A mí nadie me ha preguntado qué estoy haciendo con mi trabajo, qué causas sociales voy a apoyar”, señaló al lamentar que la conversación pública se centre únicamente en escándalos.
Fátima Bosch continúa siendo una figura polémica por los momentos mediáticos que han surgido desde su coronación, pero reafirma que su misión va más allá de controversias.
Mientras se adapta a su nuevo rol, insiste en que su enfoque seguirá puesto en impulsar a mujeres de todo el mundo y cumplir con las responsabilidades del título.
