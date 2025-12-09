Fátima Bosch, Miss Universo 2025, responde a polémica por visas y aclara su postura sobre el caso de Olivia Yacé

Fátima Bosch sobre polémica por visas

Defiende su participación

Enfoque en causas sociales

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, visitó el programa Pica y se Extiende, donde conversó con Carlos Adyan y Lourdes Stephen sobre sus planes como reina universal y las controversias que han marcado la reciente edición del certamen.

La modelo mexicana inició la entrevista expresando su emoción por regresar al estudio. “Estoy superfeliz de volver aquí porque apenas gané vine con ustedes, ya saben que siento que Telemundo es mi segunda casa”, dijo sonriente.

Durante la conversación, Bosch abordó directamente la molestia que surgió luego de que Raúl Rocha afirmara que Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, no podía ganar debido a los requisitos de visa en varios países.

Su respuesta buscó evitar señalamientos directos, pero también dejó ver su postura.

Fátima Bosch opina sobre el caso de Olivia Yacé

“La verdad es que yo no sé las reglas a fondo de qué buscaba la organización este año, qué cosas toman en cuenta y cuáles no”, comentó al ser cuestionada sobre las declaraciones del presidente del certamen.

Sin embargo, reconoció que el tema de los visados es importante para la operación del concurso y para las obligaciones que deben cumplir las ganadoras.

Aseguró que, aunque todas las candidatas deberían tener las mismas oportunidades, cada una debe entender que Miss Universo es también una empresa con requisitos específicos.

Esa mezcla entre equidad y logística global, dijo, es parte de la complejidad del certamen.