Fátima Bosch lanza dardos tras ataques tras su coronación como Miss Universo 2025

Fátima Bosch tras coronación

Defiende su coronación

Controversia sigue creciendo

Fátima Bosch, la mexicana que conquistó la corona de Miss Universo 2025, rompió el silencio este martes para denunciar la ola de mensajes violentos y de odio que ha recibido desde su triunfo el pasado 21 de noviembre en Tailandia.

La reina de belleza reveló en Instagram que en los últimos días ha sido blanco de insultos y agresiones digitales relacionadas con las acusaciones de un supuesto fraude que circulan en redes sociales.

Entre los mensajes que mostró destacó uno particularmente perturbador: “¡Espero que mueras mañana! ¡Tú y tu familia! ¡Fraude! ¡Qué vergüenza! ¡Espero que nunca encuentres felicidad y el karma te encuentre pronto! ¡Muere!”, evidencia del nivel de hostilidad al que se ha enfrentado.

Bosch se cuestionó con firmeza: “¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce?”, dejando claro el impacto que estas expresiones pueden tener incluso en figuras públicas.

La modelo advierte sobre el daño emocional de la violencia digital

Aunque aseguró que su autoestima y valores permanecen sólidos, reconoció que este tipo de ataques puede generar daños profundos en cualquier mujer, espec

ialmente en un contexto de sobreexposición mediática.

Recordó también que, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, millones de mujeres en el mundo han experimentado agresiones similares “en carne propia”.

Bosch señaló que esta violencia nace del odio, la desinformación y la incapacidad de aceptar que una mujer brille sin que otros se sientan amenazados.

Con un mensaje directo a sus detractores, declaró: “No voy a retroceder, no voy a esconderme y no voy a pedir permiso para brillar”.