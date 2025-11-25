Fátima Bosch lanza dardos tras ataques tras su coronación como Miss Universo 2025
Publicado el 11/25/2025 a las 17:04
Fátima Bosch, la mexicana que conquistó la corona de Miss Universo 2025, rompió el silencio este martes para denunciar la ola de mensajes violentos y de odio que ha recibido desde su triunfo el pasado 21 de noviembre en Tailandia.
La reina de belleza reveló en Instagram que en los últimos días ha sido blanco de insultos y agresiones digitales relacionadas con las acusaciones de un supuesto fraude que circulan en redes sociales.
Entre los mensajes que mostró destacó uno particularmente perturbador: “¡Espero que mueras mañana! ¡Tú y tu familia! ¡Fraude! ¡Qué vergüenza! ¡Espero que nunca encuentres felicidad y el karma te encuentre pronto! ¡Muere!”, evidencia del nivel de hostilidad al que se ha enfrentado.
Bosch se cuestionó con firmeza: “¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce?”, dejando claro el impacto que estas expresiones pueden tener incluso en figuras públicas.
La modelo advierte sobre el daño emocional de la violencia digital
Aunque aseguró que su autoestima y valores permanecen sólidos, reconoció que este tipo de ataques puede generar daños profundos en cualquier mujer, espec
ialmente en un contexto de sobreexposición mediática.
Recordó también que, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, millones de mujeres en el mundo han experimentado agresiones similares “en carne propia”.
Bosch señaló que esta violencia nace del odio, la desinformación y la incapacidad de aceptar que una mujer brille sin que otros se sientan amenazados.
Con un mensaje directo a sus detractores, declaró: “No voy a retroceder, no voy a esconderme y no voy a pedir permiso para brillar”.
Fátima Bosch afirma que seguirá defendiendo a las mujeres
La nueva Miss Universo agradeció a quienes la han apoyado con mensajes de cariño, señalando: “A quienes sí creen en mí, a quienes me abrazan con palabras de amor y orgullo, GRACIAS. Su luz me sostiene”.
También afirmó que continuará utilizando su voz para impulsar causas relacionadas con la defensa de las mujeres y la lucha contra la violencia de género.
“Seguiré defendiendo a las mujeres, seguiré hablando por ellas, seguiré luchando por un mundo donde ninguna sea atacada por ser quien es o por atreverse a brillar”, expresó con determinación.
Su postura reafirmó su compromiso con el activismo social, un aspecto que ha destacado desde antes de convertirse en Miss Universo.
Controversia crece por acusaciones de irregularidades
La publicación de Bosch llega en medio de un ambiente tenso tras las declaraciones del pianista franco-libanés Omar Harfouch, quien renunció como juez del concurso alegando falta de transparencia. Además, acusó a la Organización Miss Universo de realizar una “votación secreta” para seleccionar a las 30 semifinalistas sin la participación real del jurado.
Incluso anunció su intención de demandar a la MUO por presuntos delitos como corrupción, abuso de poder, engaño e incumplimiento de contrato, calificando a Bosch como “una miss universo de mentira”.
El presidente y copropietario del certamen, Raúl Rocha, negó rotundamente estas acusaciones y anticipó acciones legales contra los medios que difundan información que considere difamatoria.
Mientras la organización enfrenta el escrutinio público, Bosch continúa defendiendo su triunfo y enviando un mensaje claro: la violencia no la hará retroceder, según ‘EFE’.
