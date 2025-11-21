Buscar
Inicio » Entretenimiento » La mexicana Fátima Bosch es abucheada luego de haber ganado Miss Universo 2025

La mexicana Fátima Bosch es abucheada luego de haber ganado Miss Universo 2025

Miss Universo generó una fuerte polémica tras la coronación de Fátima Bosch, con abucheos y reacciones divididas en redes sociales
Por 
2025-11-21T21:13:53+00:00
FOTO AGENCIA EFE

Publicado el 11/21/2025 a las 16:13

  • Abucheos tras coronación mexicana
  • Reacciones divididas en redes
  • Polémica por presunto fraude

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, lograda la noche del viernes en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, desató una ola simultánea de festejos en México y controversias en redes sociales debido a los abucheos que se escucharon en el recinto tras el anuncio oficial.

El ambiente tenso fue evidente tanto entre las gradas del público tailandés, que esperaba la victoria de su representante Veena Praveenar Singh, como en plataformas digitales. Donde la reacción negativa se amplificó con acusaciones de fraude por parte de seguidores de otras finalistas y diversos usuarios.

Fátima Bosch fue abucheada tras ganar Miss Universo

@powerhousevzla Verdaderamente el resultado que se vio hoy fue un total robo #missuniverse #fraude ♬ sonido original – Powerhouse🇻🇪🔥

Tras semanas de competencia internacional, el certamen llegó a su punto más esperado con solo dos finalistas sobre el escenario: Veena Praveenar Singh, representante local, y Fátima Bosch, la mexicana.

El momento culminante ocurrió cuando se anunció la frase decisiva: “La Miss Universo número 74 es… México”.

La reacción fue inmediata y contrastante

Mientras la euforia desbordó a los seguidores mexicanos y latinoamericanos, una parte de la audiencia tailandesa mostró su desacuerdo mediante abucheos, silbidos y expresiones visibles de molestia, un gesto que quedó registrado en múltiples videos grabados desde las gradas.

Las imágenes transmitidas mostraron un auditorio dividido, con sectores que aplaudían y otros que desaprobaban abiertamente la decisión del jurado.

Incluso en TikTok comenzaron a circular videos que evidenciaban que, fuera del recinto, el descontento continuaba entre grupos de asistentes inconformes.

Reacciones encendidas en redes sociales

Tras la ceremonia, plataformas como X (antes Twitter) se inundaron de comentarios polarizados, según Infobae.

Las publicaciones destacaban desde muestras de orgullo por parte de usuarios mexicanos hasta acusaciones de “fraude” y “robo” por parte de cuentas extranjeras que exigían explicaciones sobre el fallo final.

Varios mensajes cuestionaron la decisión del certamen y apuntaron presuntas irregularidades en la elección de Bosch como ganadora.

El ambiente digital se tensó aún más debido a un antecedente reciente: durante la semana. Dos jurados renunciaron y denunciaron públicamente que “todo estaba amañado”. Lo cual fue mencionado por diversos usuarios para respaldar sus cuestionamientos tras el resultado.

México celebra mientras la controversia escala

Mientras la polémica se intensificaba en redes, en México se vivían horas de celebración.

La elección de Bosch como Miss Universo 2025 fue recibida con orgullo por seguidores y medios locales. Quienes destacaron el logro de la joven en un certamen marcado por alta competencia y una final especialmente mediática.

La mexicana, visiblemente emocionada, se abrazó con su competidora y con la reina saliente. En un gesto que contrastó con el ambiente de tensión captado por cámaras en distintos ángulos del auditorio.

El debate internacional sigue activo y se centra en la reacción del público, las acusaciones que surgieron en línea y el precedente de la renuncia de dos jueces días antes de la final, elementos que han convertido esta edición en una de las más discutidas de los últimos años.

