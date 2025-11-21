La mexicana Fátima Bosch es abucheada luego de haber ganado Miss Universo 2025

Abucheos tras coronación mexicana

Reacciones divididas en redes

Polémica por presunto fraude

La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, lograda la noche del viernes en el Impact Arena de Pak Kret, Tailandia, desató una ola simultánea de festejos en México y controversias en redes sociales debido a los abucheos que se escucharon en el recinto tras el anuncio oficial.

El ambiente tenso fue evidente tanto entre las gradas del público tailandés, que esperaba la victoria de su representante Veena Praveenar Singh, como en plataformas digitales. Donde la reacción negativa se amplificó con acusaciones de fraude por parte de seguidores de otras finalistas y diversos usuarios.

Fátima Bosch fue abucheada tras ganar Miss Universo

Tras semanas de competencia internacional, el certamen llegó a su punto más esperado con solo dos finalistas sobre el escenario: Veena Praveenar Singh, representante local, y Fátima Bosch, la mexicana.

El momento culminante ocurrió cuando se anunció la frase decisiva: “La Miss Universo número 74 es… México”.