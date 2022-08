¿No es una estrategia?

“Las coincidencias, los mismos juegos y la misma Casa nos puso en ese lugar.” Respondió el actor argentino Nacho Casano al ser cuestionado sobre su supuesta relación con Daniella Navarro. Aunque algunas de las conductora de La Mesa Caliente mencionaron que llegaron a creer que era una estrategia de él.

Daniella por su parte dijo: “Hasta yo misma me lo cuestioné porque llegue a creer que me estaba utilizando. No me gusta que me este utilizando. Me atrevo a decir que me encantaría conocerlo de días antes para disfrutarlo más”. Toda la entrevista se la pasaron con las manos entrelazadas.

Daniella Navarro y Nacho Casano: Nadie les cree

El Instagram de la mesa caliente subió un vídeo en detrás de cámaras donde están Daniela y Nacho abrazándose luciendo muy bonitos y cariñosos, aunque algunos comentarios les dijeron que se veían muy bien algunos no creen para nada en esta relación: “Me encanta esta parejita. Se ven lindos juntos.” VER VIDEO AQUÍ

“Tienen que comer, así que les toca seguir con la payasada.” “Pena ajena.” “Ilusos. Nacho está enamorado, pero de Lewis.” “Así como que no me doy cuenta. Ese romance es pura estrategia de su manager.” “Inicia la campaña de reparación de imagen. Estrategia: romance falso.”