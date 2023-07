Hace un año, una de las parejas más famosas en el espectáculo anunció su separación, se trata de Shakira y Gerard Piqué; y es que no fue una separación cualquiera, si no que al exfutbolista se le tachó de ‘infiel’ por diversas especulaciones sobre haber traicionado a la intérprete de ‘Monotonía’.

Fans de Shakira humillan a Piqué: Las palabras de enojo que expresó Gerard Piqué ante la incómoda situación

Pero no solamente sucedió ese incómodo momento, si no que Gerard no se quedó callado, y en las imágenes se puede ver como notablemente molesto, dice: “Yo soy campeón del mundo, vosotros no sois nadie”. Lo peor de todo, es que mucha gente comenta cómo el ex de Shakira fue humillado en su propio país y por su propia gente.

