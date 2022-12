Fanática revela a qué huele Bad Bunny: “ME LLEVÉ UNA DECEPCIÓN”

En el video con miles de vistas, Mayrin reveló que los bailarines de Bad Bunny se portaron muy bien con ella, sin embargo los detalles acerca del olor de Benito vienen enseguida: “Él nos abrazó y yo lo olí de la chamarra porque yo también quería saber a qué olía, me llevé un poquito la decepción porque no olía a nada”, reveló.

“No olía ni a sudor, no olía a perfume, yo realmente no le sentí un olor, no olí nada. La otra chava dice que olía hermoso, pero yo no sentí un olor, a lo mejor el chico que lo abrazó pudo oler un poquito más, pero yo no sentí un olor”, indicó la joven. Entre los comentarios, la gente, quien esperaba obtener más detalles, dijo cosas como: “¿Cómo que no tenía olor?”, “¿No tendrás Covid?”, “Yo siento que huele a ropa limpia”, “No huele a nada porque es un ‘sin alma'”, “Se llama bromhidrosis…. Algunos artistas no se perfuman por miedo a sudar y salga mal olor, que eso si es decepcionante para ellos”, “Da gracias que no olía a chivo”, expresaron algunos usuarios (PUEDER VER AQUÍ EL VIDEO). Archivado como: Fanática revela a qué huele Bad Bunny