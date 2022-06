Fan revela que Christian Nodal quiso “ligar” con ella por Instagram

De acuerdo con la página de Instagram Chamonic, Christian Nodal se bajó del avión privado que lo llevó a Honduras y se le vio con otra misteriosa mujer. El mismo medio a citado al ex de Belinda cuando dijo que “tiene muchas amigas”, pero a nadie le consta que la chica sea una conocida o una nueva conquista.

Belinda por su parte, ha estado triunfando en su tierra natal, también ha sido relacionada con otros hombres, pero se ha desmentido una relación. Una fanática de Nodal ha hecho una fuerte declaración sobre el cantante, hasta ahora él no ha respondido a las acusaciones que se han hecho.

Christian Nodal no ha dejado de ser noticia desde que anunció que su compromiso con Belinda se había terminado. El cantante mexicano ha sido visto con varias mujeres en diferentes lugares, algunos aseguran que está desesperado por querer olvidar la actriz y cantante española de una buena vez.

Fan revela Christian Nodal: ¿Ahora quiere con las fans?

Por medio de redes sociales, se viralizó un video en el que una fan revela que el cantante le mandaba mensajes en redes sociales, halagándola e invitándola a salir. “Todo bien con el Nodal de ahora pero…”, escribió la joven en el clip donde muestra capturas de sus conversaciones con el músico.

En el video se escucha la canción “Díganle”, del grupo Aroma, que dice: “díganle que sigo enamorada, cuéntele que me hace tanta falta, no lo puedo borrar de mi vida, aunque quiera, mi piel no lo olvida”. Mientras suena esta sugerente canción, se muestran imágenes de ella y Nodal juntos. ARCHIVADO DE: Fan revela Christian Nodal