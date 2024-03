7 famosas que padecen terribles enfermedades

Síndrome de la persona rígida

Lastimosamente, dentro de las famosas que padecen terribles enfermedades que no podían quedar fuera, se encuentra Celine Dion.

La cantante canadiense, a quien muchos conocen por interpretar el tema My heart will go on, padece el síndrome de la persona rígida.

De acuerdo con información del portal El País, es un trastorno autoinmune que afecta al sistema nervioso central.

Por si fuera poco, provoca espasmos musculares que afectan la capacidad de caminar y cantar.