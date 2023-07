Famosa influencer fue baleada y le dañan varios órganos vitales

Gómez no lo hizo por medio de su perfil de Tiktok, sino a través de una videollamada que mantuvo con otra tiktoker, identificada como Chismecita.cr , quien publicó en su cuenta varios videos de la conversación que tuvo con Marisol. ARCHIVADO COMO: Famosa influencer fue baleada

Recibe muchas terapias

“Aquí estoy luchando como siempre y muchas gracias a todos los que me han ayudado, ha sido muy difícil, pero aquí estamos. La gente que cree que estoy estable, pero no es que estoy estable, un día hay una cosa buena. Sanarme las heridas es lo que más me ha dolido”, contó Gómez.

Marisol contó que el pasado martes 18 de julio le realizaron una operación que había sido pospuesta, además mencionó que ha estado recibiendo fisioterapia para volver a caminar, pues muchos de los disparos los recibió en las piernas. ARCHIVADO COMO: Famosa influencer fue baleada