Asimismo, los clientes que hayan comprado el producto afectado pueden devolver dicho producto a la tienda Family Dollar donde fueron comprados sin necesidad de presentar el recibo de compra. Este retiro no se aplica a Delaware, Alaska, Hawái, ya que ninguna tienda Family Dollar en Delaware recibió ningún producto incluido en este retiro y Family Dollar no tiene tiendas en Alaska o Hawái.

¿Qué productos resultaron afectados?

Además de decenas de solo pastillas y jarabes de venta libre, dentro del retiro también están incluidos jabones, geles antibacteriales, aerosoles, pasta de dientes, lociones y protectores solares.

Dentro del retiro de medicamentos de Family Dollar se encuentran: 900205 – Dayquil Líquido Resfriado y Gripe 12FL OZ, 900448 – Ready In Case Cetrizine Allergy All Day Tablet 5 Count, 900449 – Mini tableta para alergias a la difenhidramina Quality Plus, 12 unidades, 900523 – Ready In Case Night Time Cold Flu Relief Soft Gels 8 unidades, 900596 – Pasta dental Colgate Max Fresh Clean Mint 1.9 OZ, 900733 – Listerine Coolmint Colutorio 250 mL, 900734 – Colgate Protección contra la Cavidad Paquete de 3 6 OZ.