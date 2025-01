Familias inmigrantes sacan a los niños de las escuelas de Nueva York por miedo a redadas

Yanira, una venezolana que llegó a Nueva York hace tres meses, explicó que sus tres hijos no han asistido a clases en dos semanas debido al temor de ser detenidos en el trayecto.

El miedo a las redadas migratorias ha provocado que muchas familias inmigrantes en Nueva York decidan no enviar a sus hijos a la escuela, temiendo que sean arrestados en el camino.

“Nos dicen que pueden entrar a las escuelas, iglesias y hospitales. No sabemos si los niños estarán seguros”, expresó Yanira.

Su esposo, quien trabaja como mecánico sin papeles, no gana lo suficiente para alquilar un lugar en Nueva York.

Entre las recomendaciones, se les pide a las familias que no abran la puerta, permanezcan en silencio y busquen asistencia legal.

“Nos dicen que las escuelas no permitirán que ICE entre, pero vemos las noticias y no parece ser así”, expresó una madre venezolana que prefirió no revelar su nombre.

El miedo y la desinformación han llevado a miles de familias inmigrantes a tomar decisiones drásticas para protegerse.

Incluso a costa de la educación de sus hijos.

En un contexto de incertidumbre, las comunidades más vulnerables enfrentan un desafío constante para equilibrar la seguridad y la estabilidad de sus familias.