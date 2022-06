“Tener a Pete todavía empleado, sabiendo que es incapaz de tomar decisiones que salven vidas, es aterrador”, sentenció el tío de Uziyah García, víctima del fatal ataque en contra de los menores. “La inocencia no se esconde, la inocencia no cambia su historia, pero la inocencia murió el 24 de mayo. Pete Arredondo nos falló. Le falló a nuestros hijos, maestros, padres y a la ciudad”, expresó Brett Cross.

“Todos sabemos que ellos (la policía) se equivocaron, todos sabemos que esto no se manejó bien. Todos ustedes pueden hacer lo que quieran y hacernos felices, no va a funcionar. Todos saben lo que queremos, responsabilidad. ¿Cómo se supone que vamos a continuar con nuestras vidas aquí cuando las personas que se supone que deben protegernos defraudan a nuestras familias?”, señaló Ryan Ramírez e informó Daily Mail. Archivado como: Familias furiosas policía Uvalde

La policía tenía suficientes oficiales en la escena de la masacre de la escuela Uvalde para detener al hombre armado tres minutos después de que ingresó al edificio, y habrían encontrado abierta la puerta del salón de clases donde estaba escondido si hubiera se había molestado en verificarlo, testificó el jefe de la policía estatal de Texas el martes, y calificó la respuesta de las fuerzas del orden como un “fracaso abyecto”, indicó The Associated Press.

¿Acusaron a Arredondo?

El coronel Steve McCraw se dirigió a Pete Arredondo, el jefe de policía del distrito escolar de Uvalde que, según McCraw, estaba a cargo, y dijo: “Lo único que impidió que un pasillo de oficiales dedicados ingresara a las habitaciones 111 y 112 fue el comandante en la escena que decidió poner las vidas de oficiales ante la vida de los niños”, indicó The Associated Press.

“Obviamente, no se hizo suficiente entrenamiento en esta situación, simple y llanamente. Porque el comandante en el lugar tomó decisiones terribles”, dijo McCraw. Dijo que los investigadores no han podido “volver a entrevistar” a Arredondo, señalaron en The Associated Press. Por el momento, los legisladores de Texas seguirán revisando los datos solicitados.