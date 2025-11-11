Familias de víctimas del Campamento Mystic demandan por negligencia tras la tragedia en Texas
Publicado el 11/11/2025 a las 13:41
- Víctimas del Campamento Mystic
- Familias exigen justicia legal
- Inundación dejó 28 víctimas
Las familias de los campistas y monitoras que murieron en la inundación del Campamento Mystic, en Texas, han presentado tres demandas contra la institución. Alegan que la tragedia que dejó 28 muertos, entre ellos 25 niñas y tres adultas, fue consecuencia de una negligencia grave y un desprecio imprudente por la seguridad.
El desastre ocurrió el pasado 4 de julio, cuando una crecida repentina del río Guadalupe arrasó con el campamento cristiano para niñas mientras dormían. Las aguas subieron más de seis metros por hora, dejando a decenas atrapadas dentro de sus cabañas sin posibilidad de escape.
“Hoy, las campistas Margaret, Lila, Molly, Lainey y Blakely deberían estar cursando tercer grado, y las monitoras Chloe y Katherine su primer año en la Universidad de Texas. Todas han fallecido”, expresa una de las demandas.
Las familias señalan que las acciones del campamento después de la tragedia solo han “agravado el dolor”, especialmente tras el anuncio de su reapertura parcial en 2026.
El campamento, dicen, rehúsa asumir responsabilidades y atribuye la catástrofe a un “acto de Dios”.
Acusan al campamento de priorizar ganancias sobre la seguridad
De acuerdo con la denuncia principal, los administradores de Camp Mystic tomaron decisiones “catastróficas” al construir las cabañas en una zona inundable del condado de Kerr. Los demandantes aseguran que el lugar tenía un historial de crecidas súbitas y que incluso había advertencias familiares sobre el riesgo.
La querella describe que el campamento mantenía políticas “inseguras” ante tormentas y una orden de ‘nunca evacuar’, lo que contribuyó a la magnitud del desastre. Además, acusan a los responsables de “enfocarse en las ganancias en lugar de proteger a las niñas”.
“El Campamento Mystic incumplió su principal obligación: garantizar la seguridad de sus campistas y monitores”, dijo Paul Yetter, abogado de las familias. “Esta acción legal busca transparencia, responsabilidad y evitar que otras familias pasen por el mismo infierno”.
Las familias reclaman más de un millón de dólares en indemnización, asegurando que sus hijas podrían haber sobrevivido si se hubieran implementado medidas básicas de prevención. Según las autoridades, la inundación se intensificó en menos de seis horas, arrasando con todo el recinto.
Nuevas demandas revelan fallas en prevención y gestión
Una segunda demanda fue interpuesta por los padres de Eloise “LuLu” Peck, de ocho años.
En ella, se acusa a los responsables del campamento de ignorar alertas meteorológicas y de haber mantenido a las niñas en un área baja junto al río.
“LuLu fue arrastrada y asesinada”, dice el documento legal. “Las muertes fueron resultado directo de la negligencia de los responsables, quienes sabían del peligro pero no actuaron”.
La tercera demanda, presentada por el padre de Ellen Getten, otra niña de nueve años fallecida, añade nuevos acusados: William Neely Bonner III y Seaborn Stacy Eastland, relacionados con la administración del campamento.
Todas las denuncias piden una compensación superior al millón de dólares por los daños ocasionados.
En respuesta, Camp Mystic emitió un comunicado a ABC News afirmando que la crecida del río fue “imprevisible” y que no existían sistemas de alerta adecuados en la zona. “Tenemos la intención de demostrar que esta inundación superó cualquier registro previo por varios órdenes de magnitud”, señaló el abogado Jeff Ray.
Víctimas del Campamento Mystic: tragedia impulsa cambios
La catástrofe del 4 de julio no solo devastó familias, sino que obligó a revisar las normas de seguridad en los campamentos de verano de Texas. En la región conocida como el “Callejón de las Inundaciones Repentinas”, las autoridades aprobaron leyes para reforzar la prevención y crear un programa de sirenas de alerta temprana.
Tras meses de silencio, Camp Mystic anunció que reabrirá en 2026 una de sus sedes hermanas, Mystic Cypress Lake, mientras la del río Guadalupe permanecerá cerrada por los daños sufridos. “El corazón del Campamento Mystic nunca ha dejado de latir”, expresaron sus directivos. “Reconstruiremos este espacio recordando a quienes perdimos”.
El caso sigue su curso judicial, y las familias esperan que las demandas logren establecer un precedente de responsabilidad para todos los campamentos de verano en zonas de riesgo.
Mientras tanto, la memoria de las niñas y consejeras fallecidas se mantiene viva como símbolo de la urgencia de priorizar la seguridad sobre el negocio, señaló ‘ABC News‘.