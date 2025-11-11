Familias de víctimas del Campamento Mystic demandan por negligencia tras la tragedia en Texas

Víctimas del Campamento Mystic

Familias exigen justicia legal

Inundación dejó 28 víctimas

Las familias de los campistas y monitoras que murieron en la inundación del Campamento Mystic, en Texas, han presentado tres demandas contra la institución. Alegan que la tragedia que dejó 28 muertos, entre ellos 25 niñas y tres adultas, fue consecuencia de una negligencia grave y un desprecio imprudente por la seguridad.

El desastre ocurrió el pasado 4 de julio, cuando una crecida repentina del río Guadalupe arrasó con el campamento cristiano para niñas mientras dormían. Las aguas subieron más de seis metros por hora, dejando a decenas atrapadas dentro de sus cabañas sin posibilidad de escape.

“Hoy, las campistas Margaret, Lila, Molly, Lainey y Blakely deberían estar cursando tercer grado, y las monitoras Chloe y Katherine su primer año en la Universidad de Texas. Todas han fallecido”, expresa una de las demandas.

Las familias señalan que las acciones del campamento después de la tragedia solo han “agravado el dolor”, especialmente tras el anuncio de su reapertura parcial en 2026.

El campamento, dicen, rehúsa asumir responsabilidades y atribuye la catástrofe a un “acto de Dios”.

Acusan al campamento de priorizar ganancias sobre la seguridad

De acuerdo con la denuncia principal, los administradores de Camp Mystic tomaron decisiones “catastróficas” al construir las cabañas en una zona inundable del condado de Kerr. Los demandantes aseguran que el lugar tenía un historial de crecidas súbitas y que incluso había advertencias familiares sobre el riesgo.

La querella describe que el campamento mantenía políticas “inseguras” ante tormentas y una orden de ‘nunca evacuar’, lo que contribuyó a la magnitud del desastre. Además, acusan a los responsables de “enfocarse en las ganancias en lugar de proteger a las niñas”.

“El Campamento Mystic incumplió su principal obligación: garantizar la seguridad de sus campistas y monitores”, dijo Paul Yetter, abogado de las familias. “Esta acción legal busca transparencia, responsabilidad y evitar que otras familias pasen por el mismo infierno”.

Las familias reclaman más de un millón de dólares en indemnización, asegurando que sus hijas podrían haber sobrevivido si se hubieran implementado medidas básicas de prevención. Según las autoridades, la inundación se intensificó en menos de seis horas, arrasando con todo el recinto.