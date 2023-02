De acuerdo con el portal de noticias New York Post, se dio a conocer que el padre turco del residente de Queens, observó el momento en que su familia quedó bajo los escombros del edificio donde estaban habitando. El hombre, no dudó en comenzar los trabajos de rescate en el lugar y pasó alrededor de 12 horas buscándolos sin éxito, según narró la hermana de la víctima a CNN.

El pasado 6 de febrero de 2023, en Turquía y Siria ocurrió un sismo de 7.8 grados que dejó miles de personas sin vida y personas desaparecidas por el fatal incidente. Desde ese momento, la ayuda no paró y países han enviado víveres, personal médico y rescatistas. Por ello, las historias sobre familias que quedaron destrozadas siguen surgiendo día con día.

De acuerdo con la hispana, su cuñado Burak Firik, de 35 años de edad, Kimberly Salazar, de 32 años, sus dos hijos, Hamza, de 2, y Bilal, de 1, y la madre, murieron en el lugar, informó New York Post. Salma Salazar, hermana de Kimberly, reveló que el suegro de su hermana fue quien observó como el edificio se derrumbaba tras el sismo.

“Mi familia había ido a Elbistan para apoyar al padre de Firik con su reciente procedimiento cardíaco importante”, detalló Salma a CNN. “Él básicamente vio su edificio derrumbarse ante sus propios ojos, y no pudo hacer nada”, detalló la hispana y citó el New York Post.

Familia Queens muere Turquía: “Nuestros corazones están rotos”

Desafortunadamente, el hombre pasó alrededor de 12 horas cavando en el edificio que se derrumbó. Esto, sumando que tenía una reciente operación de corazón, lo debilitó. Salma Salazar, contó en la entrevista con CNN que hubo un momento donde marcó a la familia e informó lo que había sucedido, dejándolos “con el corazón roto”. PARA DONAR EL GOFUNDME, DA CLIC AQUÍ.

“Pasó más de 12 horas cavando y buscando gente que lo ayudara a cavar, porque las máquinas no podían entrar. Todos estamos muy destrozados en mi familia… nuestros corazones están rotos”, reveló Salma al medio de comunicación y citó el portal New York Post. La joven hispana no dudó en resaltar los heroicos actos del suegro de su hermana. Archivado como: Familia Queens muere Turquía