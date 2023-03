No fue la única ocasión en la que la colombiana dio a entender que el español quería volver

En esta ocasión junto a su paisana, en medio de la canción que pone a bailar a la gente, Shakira dio a entender que a pesar de que Piqué ya se encuentra en una nueva relación, el quiere volver a su lado. “Yo diciendo que era monotonía, y ahora quieres volver, ya lo suponía”.

Sin embargo, no fue la única ocasión en la que Shakira dio a entender que el exfutbolista deseaba volver a su lado. Y es que cuando cantó junto BZRP también dio una pequeña indirecta al respecto ” Yo, contigo, ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе'” que algunos interpretaron como una señal de que el español habría buscado una vez más a Shakira.