Familia pide apoyo tras la trágica muerte de Jessiah y su hijo.

La policía de Hartford sigue en la búsqueda del sospechoso involucrado en un tiroteo ocurrido el pasado martes, 21 de noviembre.

Esto resultó en la muerte de Jessiah Mercado, una madre de 20 años, y su hijo de 4 meses, Messiah Díaz.

El ataque, ocurrido a plena luz del día, tuvo lugar cerca de una tienda de comestibles en New Britain Avenue, en el cruce con Hillside Avenue y Zion Street, poco antes de las 3 de la tarde.

El jueves, las autoridades informaron que habían localizado el vehículo que estaban buscando: un Infiniti Q70 blanco con placas de Massachusetts, el cual fue encontrado vacío en Waterbury.

BREAKING: Lance Morales has been arrested in Puerto Rico. The 23-year-old is accused of killing a mother and her four-month-old son earlier this week in Hartford. U.S. Marshalls took Morales into custody and he will be extradited to CT. @WFSBnews pic.twitter.com/aVAogQu8GI

— Ayah Galal (@ayahgalal) November 23, 2024