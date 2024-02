Sin Broncas con la Bronca: Cuando tu familia no quiere a tu pareja (primera parte)

Eso es complicado para una persona, ya que si se pone de un lado, el otro se quedaría enojado, por lo que no es tan sencillo tomar mandos y no sería hasta cierto punto bueno poner a uno en ese lugar.

El problema sería, dicen, que le dieran más importancia de la que pudiera tener, ya que para el hombre o la mujer, ponerse del lado de uno no es tan sencillo por los lazos que unen a ambos con la familia.

Cuando, hay una velada, podría ser que existan alguno que otro desacuerdo, pero, al final, la pareja regresará a su casa y no tendría por qué pasar a más que una pequeña discusión que hubo.

Las mujeres arrancan comentando que, aunque puede ser una situación complicado, si se sabe manejar con prudencia e inteligencia, no tendría por qué separar a la pareja.

No obstante, sí existe algo como el que a la familia de tu esposo, novio o pretendiente no le agrades ni un poco y esto puede complicar la relación bastante.

¿Qué pasa cuando la familia de tu pareja no le agradas? Más de una ha pasado por alguna situación similar en la que tienen problemas de desacuerdos con la familia de su pareja.

Esto al grado de comparar a Bronca con la otra, haciendo comentarios como que la ex nunca llegaba con las manos vacías, le cocinaba, etc.

Esta situación, dice, puede ser complicada, pero reitera que no es lo peor que podría pasar.

Ella ha escuchado de suegras que han recurrido a ex novias para que estén en reuniones o que estén presentes todavía en la vida de su hijo.

Entre risas, Bronca le dice que, efectivamente, ella es una mujer guapa y que no podía ser fácil que su hijo encontraba a una mujer como ella.

El hijo de Coni le presentaba una mujer diferente casi cada semana, pero ahí ella le dijo que eso no estaba bien y que, por favor, cuando fuera algo serio, entonces procediera a presentar a la familia.

Le dijo que se la había puesto muy difícil porque no encontraba una mujer que sea como ella; trabajadora, ordenada y activa, lo cual hizo reflexionar a la mujer.

Coni admite que se ha sentido juzgada por las parejas de su hijo y piensan que es una mujer agresiva, pero no se trata de eso. Como se mencionó antes, es un temor por querer lo mejor.

Pero esto no quiere decir por ningún motivo que se tenga que ser malvada, sino precavida. Una madre siempre querrá lo mejor para su familia.

Una historia del padre del Coni

Peña admite que su padre era un poco ojos algres, pero que su madre siempre le pidió que respetara a su papá, porque no era malo.

Ella menciona esto porque comenta que tiene una educación algo rara con respecto a la relación de las ex parejas de su padre. En las reuniones, ellas a veces están presentes, pero nunca es grosera con ellas.

La forma de crecer de Coni con las mujeres en estas reuniones le hizo comprender que no necesariamente las ex son malas, sino que tiene que ver con la persona.

Su madre siempre le dijo que su padre es su padre, independientemente de cualquier situación que pudiera ocurrir. Esto le hizo ver que no es del todo raro llevarse con un ex, pero no necesariamente tiene que pasar.