Esto fue realizado por el propio abogado privado de Biden en el Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, un centro de análisis internacional de Washington, según ha informado la CBS. Pero ahora se han metido en un problemas más grande.

“No sé qué contienen los documentos, mis abogados no me han sugerido que yo pregunte de qué se trataban los documentos. Ellos han entregado las cajas a los archivos y estamos cooperando plenamente con la revisión”, declaró el presidente de EEUU, tras la Cumbre de Líderes de América del Norte en Ciudad de México.

Familia Joe Biden investigada: ¿Qué pasará con Biden?

De acuerdo con The Associated Press, los titulares de cargos federales en Estados Unidos están obligados por ley a renunciar a documentos oficiales y registros clasificados cuando termina su servicio en el gobierno. No obstante, pueden solicitarlos bajo un permiso, aunque este no era el caso. ARCHIVADO DE: Familia Joe Biden investigad

En tanto, el día de este descubrimiento, concretamente el 2 de noviembre de 2022, la Oficina del Abogado de la Casa Blanca notificó a los Archivos Nacionales, que tomó posesión de los materiales a la mañana siguiente y comunicó al Departamento de Justicia el incidente para que llevara a cabo una investigación.