Familia hispana en Houston pide apoyo tras la detención de padre de dos niñas por ICE

Familia hispana pide apoyo

Niñas requieren terapias

Comunidad inicia recaudación

Una familia en Houston enfrenta una crisis profunda luego de que Junior, un padre de dos niñas con necesidades especiales, fuera detenido por agentes de ICE, dejando a su hogar en una situación económica y emocional crítica.

La esposa del detenido ahora enfrenta sola el cuidado de sus hijas, quienes requieren terapias constantes y atención médica especializada que dependía por completo del ingreso que Junior aportaba al hogar.

De acuerdo con la familia, la detención ocurrió de manera repentina, dejando a todos en shock y sin un plan inmediato para enfrentar los gastos básicos que ahora se acumulan día tras día.

Entre los mayores temores están la posible deportación de Junior y las repercusiones que esto tendría en la estabilidad y bienestar de las niñas.

GoFundMe se convierte en el principal refugio para la familia

Ante el escenario adverso, amigos y compañeros de trabajo de Junior decidieron organizar una campaña en GoFundMe para apoyar a la familia mientras atraviesa este proceso migratorio.

En la descripción de la recaudación se explica: “Estamos recaudando fondos para la familia de mi gran amigo y compañero de trabajo, Junior, quien fue detenido por inmigración y enfrenta deportación».

El texto también destaca la importancia del apoyo comunitario, ya que la esposa y las niñas “dependen totalmente de él, ya que era el único sostén económico del hogar”.

La familia necesita cubrir gastos esenciales como renta, alimentos y, sobre todo, las necesidades médicas y terapias de las menores, que no pueden interrumpirse pese a la ausencia del padre.