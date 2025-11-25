Familia hispana en Houston pide apoyo tras la detención de padre de dos niñas por ICE
Publicado el 11/25/2025 a las 15:15
- Familia hispana pide apoyo
- Niñas requieren terapias
- Comunidad inicia recaudación
Una familia en Houston enfrenta una crisis profunda luego de que Junior, un padre de dos niñas con necesidades especiales, fuera detenido por agentes de ICE, dejando a su hogar en una situación económica y emocional crítica.
La esposa del detenido ahora enfrenta sola el cuidado de sus hijas, quienes requieren terapias constantes y atención médica especializada que dependía por completo del ingreso que Junior aportaba al hogar.
De acuerdo con la familia, la detención ocurrió de manera repentina, dejando a todos en shock y sin un plan inmediato para enfrentar los gastos básicos que ahora se acumulan día tras día.
Entre los mayores temores están la posible deportación de Junior y las repercusiones que esto tendría en la estabilidad y bienestar de las niñas.
GoFundMe se convierte en el principal refugio para la familia
Ante el escenario adverso, amigos y compañeros de trabajo de Junior decidieron organizar una campaña en GoFundMe para apoyar a la familia mientras atraviesa este proceso migratorio.
En la descripción de la recaudación se explica: “Estamos recaudando fondos para la familia de mi gran amigo y compañero de trabajo, Junior, quien fue detenido por inmigración y enfrenta deportación».
TE PUEDE INTERESAR: Tragedia. Niña hispana muere cuando iba con su mamá camino a la escuela
El texto también destaca la importancia del apoyo comunitario, ya que la esposa y las niñas “dependen totalmente de él, ya que era el único sostén económico del hogar”.
La familia necesita cubrir gastos esenciales como renta, alimentos y, sobre todo, las necesidades médicas y terapias de las menores, que no pueden interrumpirse pese a la ausencia del padre.
La comunidad hispana se moviliza para brindar alivio inmediato
La persona encargada de la campaña asegura que cada donación será entregada directamente a la esposa, ya sea “por efectivo o por transferencia bancaria”, según ella lo solicite.
El mensaje concluye con un ruego sincero a la comunidad: “Cualquier aporte o compartir esta campaña será de gran apoyo. Gracias por su ayuda”, concluye el mensaje de ‘GoFundMe‘.
El caso ha comenzado a circular en redes, donde decenas de usuarios han expresado su solidaridad y preocupación por el impacto emocional que la separación familiar puede tener en las niñas.
Este tipo de detenciones suele dejar a las familias en vulnerabilidad extrema, especialmente cuando hay menores con condiciones médicas que requieren supervisión constante.
Temor, incertidumbre y esperanza en medio del proceso migratorio
La esposa de Junior continúa en Houston intentando mantener la estabilidad del hogar mientras espera noticias sobre la situación legal de su esposo y los pasos que seguirá ICE en los próximos días.
Organizaciones locales de apoyo a migrantes han comenzado a ofrecer asesoría para que la familia pueda orientarse sobre recursos legales disponibles y evaluar alternativas que eviten la deportación.
El caso refleja la realidad de miles de familias inmigrantes que viven con temor a detenciones inesperadas y cuyos hijos dependen de tratamientos médicos costosos.
Mientras tanto, amigos y vecinos esperan que la campaña reúna lo suficiente para cubrir las necesidades urgentes de las niñas y aliviar un poco la carga que hoy recae únicamente sobre su madre.