Familia hispana en Houston pide apoyo tras la detención de padre de dos niñas por ICE

Una familia en Houston busca ayuda tras la detención del padre, único sostén del hogar, mientras la madre intenta cubrir los gastos.
Por 
2025-11-25T20:15:28+00:00
Familia hispana pide apoyo tras arresto de padre por ICE/Foto: Shutterstock

Publicado el 11/25/2025 a las 15:15

  • Familia hispana pide apoyo
  • Niñas requieren terapias
  • Comunidad inicia recaudación

Una familia en Houston enfrenta una crisis profunda luego de que Junior, un padre de dos niñas con necesidades especiales, fuera detenido por agentes de ICE, dejando a su hogar en una situación económica y emocional crítica.

La esposa del detenido ahora enfrenta sola el cuidado de sus hijas, quienes requieren terapias constantes y atención médica especializada que dependía por completo del ingreso que Junior aportaba al hogar.

De acuerdo con la familia, la detención ocurrió de manera repentina, dejando a todos en shock y sin un plan inmediato para enfrentar los gastos básicos que ahora se acumulan día tras día.

Entre los mayores temores están la posible deportación de Junior y las repercusiones que esto tendría en la estabilidad y bienestar de las niñas.

GoFundMe se convierte en el principal refugio para la familia

Familia hispana pide apoyo tras arresto de padre por ICE-Foto: Captura de pantalla GoFundMe

Ante el escenario adverso, amigos y compañeros de trabajo de Junior decidieron organizar una campaña en GoFundMe para apoyar a la familia mientras atraviesa este proceso migratorio.

En la descripción de la recaudación se explica: “Estamos recaudando fondos para la familia de mi gran amigo y compañero de trabajo, Junior, quien fue detenido por inmigración y enfrenta deportación».

El texto también destaca la importancia del apoyo comunitario, ya que la esposa y las niñas “dependen totalmente de él, ya que era el único sostén económico del hogar”.

La familia necesita cubrir gastos esenciales como renta, alimentos y, sobre todo, las necesidades médicas y terapias de las menores, que no pueden interrumpirse pese a la ausencia del padre.

La comunidad hispana se moviliza para brindar alivio inmediato

La persona encargada de la campaña asegura que cada donación será entregada directamente a la esposa, ya sea “por efectivo o por transferencia bancaria”, según ella lo solicite.

El mensaje concluye con un ruego sincero a la comunidad: “Cualquier aporte o compartir esta campaña será de gran apoyo. Gracias por su ayuda”, concluye el mensaje de ‘GoFundMe‘.

El caso ha comenzado a circular en redes, donde decenas de usuarios han expresado su solidaridad y preocupación por el impacto emocional que la separación familiar puede tener en las niñas.

Este tipo de detenciones suele dejar a las familias en vulnerabilidad extrema, especialmente cuando hay menores con condiciones médicas que requieren supervisión constante.

Temor, incertidumbre y esperanza en medio del proceso migratorio

La esposa de Junior continúa en Houston intentando mantener la estabilidad del hogar mientras espera noticias sobre la situación legal de su esposo y los pasos que seguirá ICE en los próximos días.

Organizaciones locales de apoyo a migrantes han comenzado a ofrecer asesoría para que la familia pueda orientarse sobre recursos legales disponibles y evaluar alternativas que eviten la deportación.

El caso refleja la realidad de miles de familias inmigrantes que viven con temor a detenciones inesperadas y cuyos hijos dependen de tratamientos médicos costosos.

Mientras tanto, amigos y vecinos esperan que la campaña reúna lo suficiente para cubrir las necesidades urgentes de las niñas y aliviar un poco la carga que hoy recae únicamente sobre su madre.

