Sin Broncas con La Bronca: Cuando la familia de tu pareja no te quiere (última parte)

Lo mismo pasa para los demás miembros. Esto puede ser algo difícil para tu pareja debido al lazo que podrían tener, aunque si es uno sano, no debería haber molestia de que su hermano esté en una relación sana.

Señalan que no se trata de buscar enemigos, pero sí de identificar de dónde proviene estas actitudes para saber si no son ideas tuyas y en verdad hay algo que está pasando.

No obstante es importante observar que, como se mencionó antes, esto puede venir de muchos lugares, por ejemplo, una rivalidad o celos de que tu pareja ya no tiene tanto tiempo destinado para otros familiares.

La familia de tu pareja no solo consiste en tu suegra, también consiste en sus hermanos, abuelos, tíos, primos, cuñados, etc., y también pueden representar algún tipo de influencia en tu ser querido.

La Bronca y Coni Peña han estado hablando principalmente de las suegras; que si la suegra es metiche, víctima, dramática, absorbente, manipuladora, etc., pero ahora toca reconocer algo importante.

Mencionan que, si bien es complicado, hay un rol en la madre de la pareja aquí, y es que ella entienda que una tiene un lugar importante y que el de ella no se tiene ver amenazado o algo por el estilo.

Debaten el gran dilema de, «Me he casado, tengo que darle un lugar, su lugar, a mi esposa» contra el «Mi madre siempre va a tener ese lugar especial».

Cuando una suegra admite que en realidad no es problema de ella, en verdad que es la actitud más sana que se puede tomar al respecto, ya que así ellos son responsables de sus actos y no pueden echar culpa a nadie.

De hecho, ella es una defensora de no intervenir, de permitir que ellos aprendan solos y que hallen una respuesta a sus problemas platicando.

Luego, hablan acerca de cuando los suegros dan consejo a la pareja y lo complejo que eso puede ser. En la opinión de Coni, se agradece que ofrezcan estos, pero que respeten que la decisión final no les pertenece.

Conclusión del tema

La Bronca dice que, aunque ella no es nadie para dar consejos, comparte que lo mejor es no hacer la guerra, porque no lleva a nada bueno

Coni está de acuerdo con ella en ese aspecto, ya que, cuando una persona hace eso, incluso de lo malo aprendes algo bueno.

Ambas dicen que la vida tiene problemas que deben enfrentarse y no hay nada malo con ello. Lo malo sería repetir una y otra vez el mismo error y que no hubiera aprendizaje en absoluto.

