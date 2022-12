El piloto mexicano, originario de Monterrey, México, siempre tuvo una gran afinidad con los carros de colección; después de todo, su padre siempre se dedicó a la restauración de carros antiguos, hecho que despertó en él un gran gusto por la velocidad y los autos. Siendo apenas un niño, su vida dio un giro de 180°, cuando uno de sus amigos le hizo una invitación para visitar una pista de go-karts; ahí, Daniel descubrió la emoción y la adrenalina de conducir un carro a toda velocidad, y por eso regresó semana tras semana a la pista de carreras, hasta que su padre notó algo en él que el mismo Daniel aún no había comprendido.

Desde muy pequeño, Daniel Suárez comprendió que su camino estaba ligado a los automóviles; lo que nunca imaginó, es que no seguiría una profesión similar a la de su padre, quien siempre trabajó restaurando autos, sino que su vida profesional la viviría dentro de una pista de carreras lejos de su tierra natal, Monterrey.

El origen de una pasión por los autos: El día que Suárez inició su carrera en el automovilismo

Después de observar su talento para conducir los go-karts, el padre de Daniel tuvo una seria plática con su hijo, y le hizo contemplar, por primera vez, la posibilidad de buscar una carrera profesional en el automovilismo.

Esta posibilidad, sin embargo, no llegó sin contratiempos. Además de crecer en un entorno familiar donde nadie era piloto de automóviles, los recursos económicos de la familia de Daniel no eran los óptimos para sostener una carrera en el automovilismo profesional, pero eso no fue un impedimento para ir detrás de sus sueños.