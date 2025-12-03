Familia colombiana se autodeporta por temor a un arresto de ICE y al trauma para sus hijos
Publicado el 12/03/2025 a las 10:54
- Familia colombiana se autodeporta
- Temor constante a ICE
- Niños afectados por miedo
El temor a un arresto migratorio marcó el fin del camino de una familia colombiana que decidió autodeportarse de Estados Unidos para evitar que sus hijos enfrentaran un trauma irreversible.
La madre, Yarlidis Goez-Santos, relató que vivir bajo el miedo constante de ICE se volvió insoportable desde que las autoridades arrestaron y deportaron a su esposo en enero pasado.
“No quiero que mis hijos sufran el trauma de que, al salir a la calle, agentes de ICE me detengan, nos esposen o nos saquen por la fuerza de la casa”, dijo antes de abandonar el país.
Con los primeros rayos del sol en Tucson, Arizona, la familia organizó su salida después de meses de incertidumbre y angustia permanente.
Un ciclo de miedo que transformó su vida diaria
La colombiana explicó que la detención de su esposo ocurrió cuando él se dirigía a su trabajo. “Ya lo estaban cazando, lo estaban esperando en la calle, de repente le cerraron el paso y se llevaron”, recordó.
Desde ese momento, el hogar quedó marcado por un miedo que se intensificó cuando agentes de ICE tocaron la puerta meses después.
“No abrí, no les contesté nada, pero sabía que ya me estaban buscando”, relató al describir cómo dejó de salir y restringió toda actividad que no fuera estrictamente necesaria.
La familia había llegado tres años atrás tras escapar de la violencia en Colombia, cruzar por El Paso y solicitar asilo, un proceso que finalmente fue rechazado para la pareja.
El peso emocional y la decisión de autodeportarse
Goez-Santos contó que vivía prácticamente escondida, limitando su vida al cuidado de sus hijos y salidas urgentes como ir al médico.
Pese al peligro vivido, afirmó que volvería a intentar llegar a Estados Unidos. “Conocí personas muy buenas, que nos brindaron su ayuda, por eso estoy muy agradecida”, expresó.
Sin embargo, el sueño que alguna vez la motivó a llegar al país terminó desvaneciéndose, sobre todo bajo las políticas migratorias del presidente Donald Trump.
“Realmente sí tengo miedo de regresar a Colombia, no sabemos cómo está la situación allá, no sabemos qué nos espera”, dijo mientras abrigaba a sus hijos rumbo a su autodeportación.
El final del sueño americano
La colombiana utilizó la aplicación “CBP Home” de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para iniciar el proceso de autodeportación y coordinar su entrega con ICE.
“De Tucson nos dijeron que viajaremos a Luisiana, donde de ahí volaremos a Colombia”, explicó sobre los siguientes pasos de la familia.
El Gobierno estadounidense le prometió 1.000 dólares por salir voluntariamente, aunque aún desconoce cuándo recibirá ese dinero.
Aseguró que, de obtenerlo, lo invertirá en el bienestar de sus hijos, dos de ellos ciudadanos estadounidenses, mientras el más pequeño apenas tiene ocho meses.
Una despedida marcada por el dolor
La hija mayor, de 9 años, expresó entre lágrimas su ansiedad por la separación familiar. “Tenía mucho miedo, después que deportaron a mi papá, no quería salir, me quiero ir para estar tranquila”, dijo mientras sostenía una muñeca.
ICE les indicó que solo podían llevar una maleta de 40 libras cada uno. “Es difícil empacar una vida en una maleta, empacar los sueños”, lamentó la madre.
De acuerdo con ‘EFE’ y ‘Hola News‘, en Arizona quedó la abuela, Iveth Rubio, quien aún espera resolución en su proceso de asilo. “Todo va a estar bien”, le decía a su nieta para consolarla.
Antes de partir, Goez-Santos envió un mensaje al presidente Trump: “Me gustaría decirle que recuerde que él también viene de una familia migrante y que no todos los migrantes somos malos”.