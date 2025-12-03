Familia colombiana se autodeporta por temor a un arresto de ICE y al trauma para sus hijos

Familia colombiana se autodeporta

Temor constante a ICE

Niños afectados por miedo

El temor a un arresto migratorio marcó el fin del camino de una familia colombiana que decidió autodeportarse de Estados Unidos para evitar que sus hijos enfrentaran un trauma irreversible.

La madre, Yarlidis Goez-Santos, relató que vivir bajo el miedo constante de ICE se volvió insoportable desde que las autoridades arrestaron y deportaron a su esposo en enero pasado.

“No quiero que mis hijos sufran el trauma de que, al salir a la calle, agentes de ICE me detengan, nos esposen o nos saquen por la fuerza de la casa”, dijo antes de abandonar el país.

Con los primeros rayos del sol en Tucson, Arizona, la familia organizó su salida después de meses de incertidumbre y angustia permanente.

Un ciclo de miedo que transformó su vida diaria

La colombiana explicó que la detención de su esposo ocurrió cuando él se dirigía a su trabajo. “Ya lo estaban cazando, lo estaban esperando en la calle, de repente le cerraron el paso y se llevaron”, recordó.

Desde ese momento, el hogar quedó marcado por un miedo que se intensificó cuando agentes de ICE tocaron la puerta meses después.

“No abrí, no les contesté nada, pero sabía que ya me estaban buscando”, relató al describir cómo dejó de salir y restringió toda actividad que no fuera estrictamente necesaria.

La familia había llegado tres años atrás tras escapar de la violencia en Colombia, cruzar por El Paso y solicitar asilo, un proceso que finalmente fue rechazado para la pareja.