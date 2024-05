No se tiene identificado al responsable

El 29 de abril, tres días después del arrollamiento mortal, publicó un alerta de búsqueda del vehículo en su página en Facebook, pero todavía no hay respuesta.

La Jeep Grand Cherokee, según el comunicado oficial, puede tener vidrios polarizados y presenta daños importantes en la parte delantera y el capó.

«Siento que no he estado teniendo el suficiente apoyo por parte de la policía en las investigaciones. Hasta ahorita no me han dado buenas respuestas y tampoco hay nada sobre el accidente», denuncia la esposa.

Mientras en EEEUU la familia lucha por hacer justicia, el dolor por la trágica partida Ramón cruzó fronteras hasta tocar corazones en su natal Matachí, al norte Chihuahua México, donde también le recuerdan.