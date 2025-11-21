Plan de Trump en riesgo: Advierten que faltan miles de trabajadores calificados en su nuevo objetivo

Trump quiere impulsar la manufactura con nuevas plantas en EE.UU.

Importa porque hay miles de vacantes en fábricas y poca mano de obra calificada.

Lo que viene: más capacitación y posible contratación de talento extranjero.

El presidente Donald Trump ha reiterado su objetivo de aumentar la producción manufacturera dentro de Estados Unidos.

Con nuevas plantas y tecnología avanzada, la meta es reducir la dependencia de otros países.

Sin embargo, la falta de trabajadores calificados amenaza este plan.

Las fábricas requieren habilidades técnicas que no todos los empleados tienen, y muchas empresas afirman que no encuentran suficiente personal preparado.

Este desafío podría frenar uno de los pilares económicos del gobierno.

¿Por qué faltan trabajadores calificados en fábricas?

En eventos recientes, Trump señaló que permitirá la llegada de inmigrantes capacitados para ayudar a arrancar nuevas plantas.

Asegura que las fábricas requieren conocimientos avanzados en tecnología, chips, misiles y equipos especiales.

Un problema creciente

Hay alrededor de 400,000 vacantes en fábricas .

. Muchas empresas no logran cubrir puestos clave.

Los empleados con décadas de experiencia están jubilándose.

Shirley Modlin, dueña de 3D Design and Manufacturing, señaló que existe una “tremenda escasez” de trabajadores listos para operar maquinaria avanzada, según AOL.

Las pequeñas empresas son las más afectadas: No pueden competir con los salarios y beneficios de las grandes corporaciones.

Además, capacitar a un empleado puede tomar meses, por eso buscan personal que ya tenga formación técnica.

Trump reconoció que algunos de sus seguidores no apoyarán la idea de traer especialistas del extranjero. Aun así, afirmó que es necesario para arrancar las plantas mientras los trabajadores estadounidenses reciben capacitación.