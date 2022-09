“Pues estamos aquí en la zona de Westminster, en la vía de White Hall en la avenida que desemboca al Big Ben y a un costado de estos pues la abadía de Westminster. Despierta América está en una transmisión constante con un equipo impresionante, es una cobertura en donde me ha tocado el privilegio de participar”, comenzó diciendo muy animada María Antonieta Collins.

La periodista se vio como ‘si estuviera de fiesta’ por la muerte de la reina Isabel II

Ante el video, muchos fanáticos de Despierta América reaccionaron primero de buena manera ante lo reportado por María Antonieta Collins: “Me encanta ésa periodista! Genial”, “Toda una profesional”, “Bravo Maria Antoniete Collins,y equipo un trabajo especial!! Adelante!”, “Ella es tan Bella”, “Mrs Collins qué privilegio estar allí en esas tan históricas coberturas que usted ha hecho y aparte se ve usted tan guapa ese color de cabello le queda muy bien”.

Pero luego vinieron los ataques por su actitud ‘inapropiada’: “Pero la periodista narra con una alegría que no parece un fallecimiento”, “Discúlpame amadísima solo Diana”, “Y ella feliz se les nota aunque sea por educación deben mantener la cara de luto”, “Bueno no es por nada, pero Maria Antonieta está como la reina, no quiere ceder el trono, mujer dale chance a los otros, ya cansa”, “que emocionada se ve la señora…. mínimo algo de respeto a los ingleses”, se puede leer en comentarios. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE MARÍA ANTONIETA COLLINS.