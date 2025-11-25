Trabajador de una iglesia fue por un masaje y para no pagar fingió ser agente del ICE y la amenazó con deportarla
Publicado el 11/24/2025 a las 19:06
- Falso agente extorsiona víctima
- Arresto en iglesia texana
- FBI alerta suplantaciones ICE
Segun informa la agencia EFE, Un trabajador de una iglesia evangélica en Texas fue arrestado después de ser acusado de hacerse pasar por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para extorsionar a una mujer.
Las autoridades locales confirmaron la identidad del detenido como Donald Doolittle, director de seguridad de Gateway Community Church en Webster, un suburbio de Houston.
El caso generó preocupación porque se suma a una creciente ola de personas que en distintas partes del país están suplantando a funcionarios migratorios.
La policía informó del arresto a la cadena local KTRK, que detalló las acusaciones presentadas.
Engaño y extorsión bajo identidad falsa
HOUSTON: A church employee pretended to be ICE to extort a masseuse for money who is in the country legally with a temporary visa pic.twitter.com/q0j3xaXDXh
— The Tennessee Holler (@TheTNHoller) November 24, 2025
Las autoridades señalaron que Doolittle contrató los servicios de la mujer, quien trabajaba como masajeadora en la zona noroeste de Houston.
Al momento de pagar, la mujer le indicó que solo aceptaba efectivo o transferencia mediante Zelle.
Doolittle respondió que era agente de ICE, mostró una tarjeta con el logo de la agencia y le pidió a la mujer que presentara sus documentos migratorios.
La víctima mostró una visa temporal y, según el reporte, él insistió en que debía entregarle 500 dólares o enfrentaría un supuesto arresto sin volver a ver a su familia.
La víctima denuncia y se abre la investigación
La mujer, temerosa de la amenaza, realizó la transferencia solicitada y Doolittle le pidió borrar los mensajes del intercambio.
El hombre aseguró a la víctima que su “caso” estaba cerrado tras recibir el dinero.
Sin embargo, al día siguiente, la mujer coincidió con oficiales de policía durante un almuerzo y relató lo ocurrido.
Esto llevó al inicio inmediato de una investigación formal que concluyó con el arresto del sospechoso.
Situación legal del detenido
El acusado permanece detenido con una fianza fijada en 10.000 dólares mientras avanza el proceso judicial.
Doolittle negó los hechos según los reportes locales difundidos.
Las acusaciones formales señalan suplantación de identidad de un servidor público, un delito grave en Texas.
El caso también llamó la atención por la posición que ocupaba el sospechoso dentro de la iglesia, donde se desempeñaba como director de seguridad.
Aumento de casos similares en Estados Unidos
El caso de Doolittle forma parte de una tendencia creciente en distintas regiones del país, donde personas fingen ser agentes migratorios.
En varios incidentes, impostores han aprovechado la vulnerabilidad de migrantes y personas latinas para extorsionarlas o incluso secuestrarlas.
La presencia frecuente de oficiales de ICE en ciertas áreas ha facilitado este tipo de engaños.
Además, el uso reciente de pasamontañas por parte de agentes durante operativos ha generado confusión entre residentes.
Alerta del FBI por suplantación de agentes
La situación ha escalado al punto de que el FBI emitió una circular especial dirigida a ICE.
El documento solicita que los agentes se identifiquen de manera adecuada para evitar confusiones y reducir oportunidades para estafadores.
El FBI advirtió que el incremento de acciones de cumplimiento migratorio ha sido aprovechado por actores criminales.
La circular fue difundida en octubre y hecha pública semanas después por la organización Property of the People.
Impacto en comunidades vulnerables
El comunicado del FBI señaló que estas suplantaciones afectan de manera directa a las víctimas y las comunidades migrantes.
La agencia destacó que los incidentes generan consecuencias negativas más amplias para las fuerzas del orden.
El documento subraya que los criminales se aprovechan del miedo y la incertidumbre que rodean los operativos migratorios.
La alerta busca reducir el riesgo para personas que ya viven bajo presión por su estatus migratorio.