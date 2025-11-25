Trabajador de una iglesia fue por un masaje y para no pagar fingió ser agente del ICE y la amenazó con deportarla

Falso agente extorsiona víctima

Arresto en iglesia texana

FBI alerta suplantaciones ICE

Segun informa la agencia EFE, Un trabajador de una iglesia evangélica en Texas fue arrestado después de ser acusado de hacerse pasar por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para extorsionar a una mujer.

Las autoridades locales confirmaron la identidad del detenido como Donald Doolittle, director de seguridad de Gateway Community Church en Webster, un suburbio de Houston.

El caso generó preocupación porque se suma a una creciente ola de personas que en distintas partes del país están suplantando a funcionarios migratorios.

La policía informó del arresto a la cadena local KTRK, que detalló las acusaciones presentadas.

Engaño y extorsión bajo identidad falsa

HOUSTON: A church employee pretended to be ICE to extort a masseuse for money who is in the country legally with a temporary visa pic.twitter.com/q0j3xaXDXh — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) November 24, 2025



Las autoridades señalaron que Doolittle contrató los servicios de la mujer, quien trabajaba como masajeadora en la zona noroeste de Houston.

Al momento de pagar, la mujer le indicó que solo aceptaba efectivo o transferencia mediante Zelle.

Doolittle respondió que era agente de ICE, mostró una tarjeta con el logo de la agencia y le pidió a la mujer que presentara sus documentos migratorios.

La víctima mostró una visa temporal y, según el reporte, él insistió en que debía entregarle 500 dólares o enfrentaría un supuesto arresto sin volver a ver a su familia.