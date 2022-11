Supuestamente una fuente cercana a la notaría donde se llevó a cabo el proceso confirmó los hechos

Posteriormente preguntaron sí la firma del hijo mayor de Chente y doña Cuquita había sido falsificada, por lo que Gustavo Adolfo señaló que no estaba seguro de ello, “No tengo la certeza, eso me dice un contacto y si no es cierto estaría bueno que aclararan que no es verdad porque alguien cercano a esa notaría fue quien me contó esta información”. Supuestamente esto se habría dicho para que la novia de Vicente Jr no obtenga nada de esos bienes.

El video fue publicado a través de la cuenta de Imagen Entretenimiento a través de Youtube, mientras Tv y Notas se encargó de señalar que la familia de Vicente Jr busca proteger sus bienes de Mariana González, por su parte el medio de Revista Fama compartió el inesperado momento así como el portal de En Pareja. Archivado como: Vicente Fernández Jr bienes.