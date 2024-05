Falsa abogada Oana Luisa Rodríguez Ochoa

Sospechaban que en las solicitudes de asilo había algo fraudulento y que ella ejercía ilegalmente la abogacía.

«Me robó, me hizo un cochinero y confirmado que no es abogada, se hace pasar. A mí no me quiso dar los papeles para que el otro abogado pudiera resolver el problemón», denuncia Sergio Sevilla en Facebook.

Sevilla es uno de los usuarios de redes sociales que formó un grupo para ubicar a las víctimas y prevenir a los inmigrantes sobre la estafa que supuestamente ejecutaba Rodríguez, quien se presentaba como notaria a los clientes.

La denuncia decía que Rodríguez, formaba parte una empresa que prestaba servicio de legalización para inmigrantes.