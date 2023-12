Fallout en Amazon Prime: La serie de adaptación del videojuego de Bethesda llegará en 2024

Fallout en Amazon Prime tendrá su propia serie.

Llegará en el primer cuatrimestre de 2024.

Las adaptaciones basadas en videojuegos están siendo un éxito.

Fallout es para muchos uno de los mejores videojuegos RPG de todos los tiempos y tendrá su serie en Amazon Prime.

Ese basto mundo atrapado en el tiempo tras una guerra nuclear y con un montón de amenazas.

Nunca habríamos imaginado que Amazon Prime daría luz verde a un proyecto tan ambicioso como este.

Ya hemos visto adaptaciones como The Witcher en Netflix, o The Last Of Us en HBO, pero ¿Qué sabemos de Fallout?

Las primeras imágenes de la serie de Fallout (2024)

Los fanáticos en las redes se han mostrado muy emocionados por lo que se ha visto.

Aunque de momento no tenemos un trailer, se han lanzado las primeras fotos promocionales de la serie.

También resulta interesante ver cómo representan un mundo que se ha basado en películas y obras de la cultura pop.

Por otro lado, en las imágenes pudimos ver algunas cosas que van a encantarle a los más fans de la franquicia.