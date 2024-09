Fallece Walt Ehmer, CEO de Waffle House, a los 58 años

Walter G. «Walt» Ehmer, presidente y CEO de Waffle House, ha fallecido a los 58 años, según anunció la Fundación de la Policía de Atlanta. Ehmer, quien dirigía la cadena de restaurantes de desayuno con sede en Atlanta desde 2012, también formaba parte de la junta directiva de la fundación.

La Fundación de la Policía de Atlanta expresó su pesar a través de un comunicado: «Walt fue un líder dedicado, un incansable defensor de la seguridad pública y un firme apoyo a nuestra misión de construir una Atlanta más segura y fuerte. Su pasión por el servicio comunitario y su compromiso inquebrantable con la mejora de las vidas de los demás dejarán una huella duradera en todos aquellos que tuvieron el privilegio de conocerlo. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y colegas en este momento difícil. Lo extrañaremos profundamente.»

El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, también compartió un mensaje en respuesta a la noticia.

«Estoy entristecido al enterarme del fallecimiento de Walt Ehmer, CEO de Waffle House y orgulloso alumnus del Georgia Tech. Su liderazgo, dedicación y calidez tocaron las vidas de muchos, tanto dentro de la familia Waffle House como más allá. Deja un legado notable. Mis pensamientos están con su familia, amigos y colegas en este difícil momento. Que encuentren consuelo en su impacto duradero y en la marca que dejó en tantos.»

Las circunstancias de la muerte de Ehmer aún no se han hecho públicas.

