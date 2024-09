Fallece Sérgio Mendes, Ícono de la Bossa Nova, a los 83 Años.

El mundo de la música ha perdido a uno de sus grandes íconos con el fallecimiento de Sérgio Mendes, quien murió el jueves en Los Ángeles a la edad de 83 años.

La noticia fue confirmada por la familia del artista en un comunicado compartido con CNN.

Mendes, conocido por su papel crucial en la popularización de la bossa nova, falleció rodeado de su esposa y compañera musical de 54 años, Gracinha Leporace Mendes, y sus hijos, quienes estuvieron a su lado durante sus últimos momentos.

Sérgio Mendes había estado lidiando recientemente con los efectos del COVID prolongado, que aparentemente complicaron su estado de salud.

Sérgio Mendes, the Brazilian bossa nova impresario who helped popularize the genre in the ‘60s and toured with Herb Alpert and Frank Sinatra, has died. https://t.co/tazGfIwKTZ pic.twitter.com/PfjnVSSJQM

— Los Angeles Times (@latimes) September 6, 2024