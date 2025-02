Fallece Roberta Flack, leyenda del R&B, a los 88 años.

Así lo informa EFE.

Aquí los detalles.

La icónica cantante estadounidense Roberta Flack, célebre por éxitos como Killing Me Softly With His Song y The First Time Ever I Saw Your Face, falleció este lunes a los 88 años.

Según informó su representante en un comunicado.

«Estamos desolados porque la gloriosa Roberta Flack falleció esta mañana, 24 de febrero de 2025. Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió techos y récords. También fue una orgullosa educadora».

Así lo señala el comunicado sin especificar la causa de su muerte.

Flack, nacida en Carolina del Norte en 1937, alcanzó el estrellato en la década de 1970 gracias a su talento vocal y su estilo único, que fusionaba R&B, jazz, pop y soul.

Su interpretación de The First Time Ever I Saw Your Face ganó gran notoriedad tras aparecer en la película Play Misty for Me (1971), dirigida por Clint Eastwood. Dos años después, Killing Me Softly With His Song consolidó su éxito, llevándola a ganar dos premios Grammy consecutivos a la grabación del año.

A lo largo de su carrera, Flack exploró diferentes géneros y colaboró con diversos artistas. Destacó con temas como Where Is the Love y álbumes emblemáticos como Blue Lights in the Basement.

En los años 80 y 90, aunque su popularidad disminuyó con los cambios de tendencias, siguió reinventándose y mantuvo una base de seguidores fieles.