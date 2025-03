Fallece Richard Chamberlain, legendario actor a los 90 años.

Richard Chamberlain, reconocido actor estadounidense y una de las grandes estrellas de la televisión en el siglo XX, falleció este domingo a los 90 años debido a complicaciones derivadas de un derrame cerebral.

Según informó su agente.

Chamberlain, recordado por su icónico papel en la miniserie Shogun (1980) y en The Thorn Birds (El pájaro espino, 1983), murió en Waimanalo, Hawái, apenas dos días antes de cumplir 91 años.

Su pareja, Martin Rabbett, compartió un emotivo mensaje tras su partida:

“Nuestro querido Richard está ahora con los ángeles. Qué bendecidos fuimos por haber conocido a un alma tan increíble y cariñosa. El amor nunca muere”.

BREAKING: Richard Chamberlain, who starred in the TV medical drama «Dr Kildare» and the 1980s mini-series «Shogun» has died at the age of 90, his publicist saidhttps://t.co/oPUW4lMagi

