Fallece la actriz británica Joan Plowright a los 95 años

Joan Plowright, una de las actrices más destacadas del Reino Unido, falleció a los 95 años.

Su familia confirmó que la legendaria actriz murió en Denville Hall, una casa de retiro para actores en el sur de Inglaterra, rodeada de sus seres queridos.

«Con gran tristeza, la familia de Dame Joan Plowright, Lady Olivier, les informa que ella falleció pacíficamente el 16 de enero de 2025 rodeada de su familia en Denville Hall a los 95 años».

“Disfrutó de una larga e ilustre carrera en teatro, cine y televisión durante siete décadas hasta que la ceguera la obligó a retirarse”, afirmó la familia.

RIP to Joan Plowright

She was a well regarded British Actress, known to many of us as both Mrs. Wilson in the live-action Dennis the Menace, and Nanny in the live-action 101 Dalmations, she lived to be 95.

Thank you for everything, and you will be dearly missed. pic.twitter.com/D1Xe5CahPA

— TRAFON(s Backup Account) (@RiseFallNickBck) January 17, 2025