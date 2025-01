Fallece Jeff Baena, guionista y director a los 47 años.

El reconocido guionista y director Jeff Baena, conocido por su trabajo en películas como Life After Beth y Spin Me Round, falleció a los 47 años.

De acuerdo con informes, su muerte fue por suicidio.

Fuentes policiales informaron que el cuerpo de Baena fue encontrado por un asistente el viernes 3 de enero alrededor de las 10:30 a.m. en una residencia en el área de Los Ángeles.

Las autoridades confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Jeff Baena, writer and director who was married to Aubrey Plaza, has died by suicide, @TMZ reports. He was 47. pic.twitter.com/JNyLzYe76t

— Pop Crave (@PopCrave) January 4, 2025