Fallece influencer latino en Texas mientras viajaba con su familia
Publicado el 11/11/2025 a las 21:49
- Fallece influencer latino en Texas
- Viajaba con su familia
- Deja esposa e hija pequeña
Segun informa people en español, El mundo digital y gastronómico está de luto. El reconocido influencer de comida latino Michael Duarte falleció el pasado 8 de noviembre en un trágico accidente mientras viajaba con su familia en el estado de Texas, según informó una publicación en GoFundMe.
Duarte, famoso por sus recetas, videos de parrilla y contenido sobre BBQ, deja una profunda huella entre sus seguidores y colegas de las redes sociales.
Michael Duarte se hizo conocido por su estilo cercano, su amor por la comida y su filosofía de compartir.
En plataformas como Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, acumuló miles de seguidores que disfrutaban de sus consejos de cocina y recetas caseras.
Familia y comunidad despiden al influencer Michael Duarte
Food influencer Michael Duarte died in a «horrible incident» just days after celebrating his wedding anniversary with his wife.
Read more: https://t.co/7Di3a25ScK pic.twitter.com/clmvWhjdrQ
— TMZ (@TMZ) November 12, 2025
Su biografía en redes sociales reflejaba su vocación: “Mi propósito es compartir comida con las personas que más lo necesitan”.
Ese mensaje se convirtió en un sello personal que inspiró a una comunidad de fanáticos del sabor y la solidaridad.
Según la página de GoFundMe creada tras su muerte, Duarte falleció en un “horrible accidente” mientras viajaba con su esposa e hija por Texas.
Su esposa, Jessica, y su hija de seis años, Oakley, sobrevivieron al accidente y son ahora el centro de una campaña de apoyo.
Fallece influencer latino en Texas, creador de recetas BBQ
Michael Duarte nació y creció en Calipatria, California, una pequeña ciudad ubicada cerca de la frontera entre Estados Unidos y México.
Desde joven mostró una profunda conexión con la cocina y con sus raíces latinas.
Su tío, a quien llamaba su “mentor”, era dueño de un pequeño restaurante mexicano donde Duarte consiguió su primer trabajo a los 14 años.
Durante la pandemia de COVID-19, su vida dio un giro inesperado cuando decidió dedicarse a crear contenido culinario.
La cocina fue su refugio y su legado
Durante ese periodo difícil, atravesó una crisis de salud mental y acudió a rehabilitación.
Al salir, encontró en la cocina una forma de sanar y de conectar con su hija Oakley.
“El primero fue con mi hija”, escribió en una de sus publicaciones. “Ahí me di cuenta de lo feliz que me hacía crear contenido”.
Con el tiempo, su autenticidad y carisma lo convirtieron en uno de los creadores latinos más queridos en redes.
Comunidad culinaria lamenta la pérdida de Michael Duarte
En sus videos, Duarte mostraba desde cómo preparar una carne asada perfecta hasta recetas inspiradas en la cocina mexicana tradicional.
Su contenido no solo destacaba por la técnica, sino por los mensajes de resiliencia y amor familiar.
Amigos y seguidores han compartido tributos en redes, recordando su sonrisa y generosidad.
Alooma Media Group lo describió como “un esposo devoto, padre amoroso y amigo leal para muchos en todo el mundo”.
Fallece influencer latino en Texas y deja un legado
La muerte de Michael Duarte ha causado conmoción entre sus colegas, quienes han expresado su tristeza y solidaridad con su familia.
Desde distintos países, chefs, influencers y seguidores han publicado mensajes con el hashtag #RIPMichaelDuarte, en homenaje a su legado.
Su historia es un recordatorio de cómo la pasión y la autenticidad pueden transformar vidas.
Michael Duarte será recordado como un creador que enseñó a cocinar con amor y propósito.