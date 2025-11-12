Fallece influencer latino en Texas mientras viajaba con su familia

Fallece influencer latino en Texas

Viajaba con su familia

Deja esposa e hija pequeña

Segun informa people en español, El mundo digital y gastronómico está de luto. El reconocido influencer de comida latino Michael Duarte falleció el pasado 8 de noviembre en un trágico accidente mientras viajaba con su familia en el estado de Texas, según informó una publicación en GoFundMe.

Duarte, famoso por sus recetas, videos de parrilla y contenido sobre BBQ, deja una profunda huella entre sus seguidores y colegas de las redes sociales.

Michael Duarte se hizo conocido por su estilo cercano, su amor por la comida y su filosofía de compartir.

En plataformas como Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, acumuló miles de seguidores que disfrutaban de sus consejos de cocina y recetas caseras.

Familia y comunidad despiden al influencer Michael Duarte

Food influencer Michael Duarte died in a «horrible incident» just days after celebrating his wedding anniversary with his wife. Read more: https://t.co/7Di3a25ScK pic.twitter.com/clmvWhjdrQ — TMZ (@TMZ) November 12, 2025



Su biografía en redes sociales reflejaba su vocación: “Mi propósito es compartir comida con las personas que más lo necesitan”.

Ese mensaje se convirtió en un sello personal que inspiró a una comunidad de fanáticos del sabor y la solidaridad.

Según la página de GoFundMe creada tras su muerte, Duarte falleció en un “horrible accidente” mientras viajaba con su esposa e hija por Texas.

Su esposa, Jessica, y su hija de seis años, Oakley, sobrevivieron al accidente y son ahora el centro de una campaña de apoyo.