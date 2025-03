Fallece el ‘youtuber’ P2istheName a los 26 años.

La comunidad de creadores de contenido se encuentra de luto tras la trágica muerte de Philip Enewally, conocido en YouTube como P2istheName, quien fue hallado sin vida el pasado viernes 14 de marzo en una oficina de correo del condado de Los Ángeles.

Tenía apenas 26 años.

De acuerdo con el portal de noticias TMZ, las circunstancias exactas de su fallecimiento aún no han sido esclarecidas.

La causa de la muerte de Enewally no ha sido revelada de inmediato, y las autoridades han confirmado que la investigación forense sigue en curso. Hasta el momento, tampoco se ha divulgado el nombre del establecimiento donde ocurrió el hallazgo.

La madre del ‘youtuber’ confirmó la trágica noticia y solicitó respeto para la privacidad de la familia en este difícil momento.

