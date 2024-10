Fallece el Legendario Jugador de la NFL Billy Shaw a los 85 Años.

La NFL se encuentra de luto tras la muerte de Billy Shaw, un ícono del fútbol americano que dejó una huella imborrable en la historia de la liga.

Shaw, miembro del Salón de la Fama y figura clave de los Buffalo Bills, falleció a los 85 años en su hogar, según confirmaron familiares y amigos.

La noticia del deceso ha resonado entre los aficionados al fútbol americano y los medios de comunicación.

Los Buffalo Bills, equipo con el que Shaw jugó de 1961 a 1969, compartieron un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Nos entristece saber del fallecimiento del miembro del ‘Muro de la Fama’ de los Bills e integrante del Salón de la Fama, Billy Shaw. Estamos pensando en sus amigos, familiares y seres queridos durante este momento difícil”.

We are saddened to learn about the passing of Bills Wall of Famer Billy Shaw.

We are thinking of his friends, family, and loved ones during this difficult time. ❤️💙https://t.co/8A4wa0qMMU | #BillsMafia pic.twitter.com/u6GrmmEjml

— Buffalo Bills (@BuffaloBills) October 4, 2024