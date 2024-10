Fallece el actor Nicholas Pryor a los 89 años.

El mundo del espectáculo lamenta la pérdida del reconocido actor Nicholas Pryor, quien falleció el pasado lunes a los 89 años en su hogar en Wilmington, Carolina del Norte.

Pryor, mejor conocido por su prolongada participación en el spin-off de “General Hospital”, “Port Charles”, había estado luchando contra el cáncer antes de su muerte, según reportes de The Mirror.

Pryor tuvo una extensa carrera que abarcó casi 70 años, durante los cuales filmó cientos de episodios de telenovelas desde finales de la década de 1950.

Aunque su trabajo en la televisión es notable, su papel más recordado en el cine fue como el padre de Tom Cruise en la clásica película “Risky Business” de 1983.

It is my solemn task to announce the passing of the great Nicholas Pryor. Nick was an Actor’s actor, and an exceptional friend. He passed on October 7, 2024, surrounded by loving family. Nick may be best known for his role as the father of #TomCruise in #RiskyBusiness, or as the… pic.twitter.com/o8iO447GYX

— Jon Lindstrom (@thejonlindstrom) October 8, 2024