Fallece Anita Bryant, una famosa cantante y activista.

Anita Bryant, una reconocida cantante nominada al Grammy, ex Miss Oklahoma y polémica opositora a los derechos LGBTQ+, falleció el 16 de diciembre en su hogar en Edmond, Oklahoma, a los 84 años, según informó su familia a The Oklahoman.

La causa de su muerte no fue revelada.

Bryant, originaria de Barnsdall, comenzó a cantar desde temprana edad y a los 12 años ya tenía su propio programa de televisión local.

En 1958 fue coronada Miss Oklahoma y poco después inició una exitosa carrera musical con éxitos como «Till There Was You», «Paper Roses» y «My Little Corner of the World».

Fue nominada a dos premios Grammy en la categoría de mejor interpretación sagrada y una vez a mejor interpretación espiritual por su álbum «Anita Bryant … Naturally».

Durante los años 60, Bryant alcanzó gran notoriedad al participar en giras con Bob Hope para las tropas estadounidenses, cantar en la Casa Blanca y presentarse en las convenciones nacionales de los partidos Demócrata y Republicano en 1968.

Además, fue una destacada figura comercial, especialmente como portavoz del jugo de naranja de Florida, con el lema: «Un día sin jugo de naranja es como un día sin sol».

Sin embargo, en la década de 1970, su vida tomó un rumbo controvertido. Así lo informa AP.

En 1977, lideró una campaña exitosa para revocar una ordenanza en el condado de Miami-Dade, Florida, que prohibía la discriminación por orientación sexual.

Su coalición «Save Our Children» y sus declaraciones públicas, que calificaban a la comunidad gay como «basura humana» y denunciaban su «estilo de vida desviado», desataron críticas masivas y boicots en su contra.